Forstarbeiter verletzt sich bei Uttenhofen

Ein unter Spannung stehender Baum ließ die Säge zurückschlagen, die den Mann aus Ursberg verletzte.

Bei Forstarbeiten zwischen Ettelried und Uttenhofen hat sich ein 27-jähriger Mann aus Ursberg schwer am Arm verletzt. Der Mann war am Mittwoch gegen 12.45 Uhr damit beschäftig einen am Boden liegenden und unter Spannung stehenden Baum zu zersägen. Aufgrund der Spannung hat dann die Säge zurückgeschlagen und den 27-Jährigen am rechten Unterarm getroffen. Er erlitt dadurch eine stark blutende Wunde und musste zur Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik in Augsburg geflogen werden, berichtet die Polizei. (AZ)