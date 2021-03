Uttenhofen: Zwei Pkw stoßen frontal zusammen

Bei einem Unfall auf der Staatsstraße 2027 entstand ein erheblicher Sachschaden.

Am Dienstag, gegen 6 Uhr, ereignete sich auf der Staatsstraße 2027, etwa 200 Meter vor dem Ortsanfang von Uttenhofen ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 17.000 Euro. Ein 81-Jähriger befuhr mit seinem Wagen die S 2027 in Richtung Uttenhofen. Kurz vor dem Ortseingang überholte er mit seinem Pkw ein Gespann, bestehend aus einem Pkw mit Anhänger. Zur gleichen Zeit befuhr ein 65-Jähriger dieselbe Straße in entgegen gesetzter Fahrtrichtung. Es kam dann, wie die Polizei weiter berichtet, zum Frontalzusammenstoß der beiden Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. (zg)