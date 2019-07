vor 20 Min.

VG Krumbach: Knapp 77.000 Euro für gemeinsamen Bauhof

Der gemeinsame Bauhof soll in Breitenthal entstehen. Unser Bild vom Plan zeigt eine Übersicht aus der Vogelperspektive.

Einrichtung könnte Ende 2021 die Arbeit aufnehmen.

Der Freistaat Bayern unterstützt den Bau des gemeinsamen Bauhofs der Krumbacher VG-Gemeinden Aletshausen, Breitenthal, Deisenhausen, Ebershausen, Waltenhausen und Wiesenbach mit einer Fördersumme von 76667 Euro. Dies teilt der heimische Landtagsabgeordnete Alfred Sauter mit.

Für die Verwirklichung eines gemeinsamen Bauhofs hatten die Mitgliedsgemeinden eine staatliche Förderung nach der Richtlinie für Zuwendungen des Freistaats Bayern zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit beantragt. Von den beantragten 90.000 Euro wurde nun eine Förderung von 76.667 Euro bewilligt. Vor dem Hintergrund einer deutlichen Überzeichnung des Förderprogramms sei dies umso höher einzuschätzen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landtagsabgeordneten Sauter.

VG-Vorsitzende Gabriele Wohlhöfler wisse Förderung zu schätzen

Die Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach und erste Bürgermeisterin der Gemeinde Breitenthal, Gabriele Wohlhöfler, sagte dazu: „Wir freuen uns sehr und wissen es zu schätzen, dass unser interkommunales Vorhaben eines gemeinsamen Bauhofes aufgrund der Bemühungen unseres Abgeordneten in diesem Umfang vom Freistaat Bayern gefördert wird.“ Auch der erste Bürgermeister der Gemeinde Waltenhausen, Karl Weiß, ist zufrieden: „Auch wenn die staatliche Förderung aufgrund der großen Nachfrage nicht die volle Höhe erreicht hat, freue ich mich über die Förderung. Sie ist ein Verdienst unseres Landtagsabgeordneten Alfred Sauter und wird sinnvoll in den gemeinsamen Bauhof investiert.“

Durch die Errichtung eines gemeinsamen Bauhofs erhoffen sich die teilhabenden Gemeinden Effizienzgewinne. In keiner Gemeinde der VG Krumbach steht bislang hauptamtliches Personal für Bauhofarbeiten, die insgesamt immer umfangreicher werden, zur Verfügung – dies soll sich nun ändern. Das Projekt wird durch einen Arbeitskreis koordiniert, in dem unter anderem die Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden zusammenkommen. Eine Zweckvereinbarung wurde bereits auf den Weg gebracht. Als Standort ist ein ehemaliges Betriebsgelände in der Gemeinde Breitenthal vorgesehen, der Bauhof könnte bereits Ende 2021 seine Arbeit aufnehmen. (zg)

