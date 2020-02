13:46 Uhr

Vandalismus in Krumbacher Hotel nach Party

Wegen Gewalt in einer Gaststätte in Krumbach ermittelt die Polizei und gewaltsam wurden auch Gegenstände an einem Hotel in Krumbach beschädigt.

Anzeige bei der Polizei hat ein Krumbacher Hotelbesitzer erstattet nach mehreren nächtlichen Sachbeschädigungen. Zeugen sucht die Polizei auch zu zwei anderen Vorfällen.

Von Annegret Döring

In der Nacht auf Samstag ist es in der Außenanlage eines Hotels in der Nattenhauser Straße in Krumbach zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen. Auch die Türe einer Toilette wurde beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Der Inhaber vermutet den beziehungsweise die Täter bei den Gästen einer Party, die in dieser Nacht dort stattgefunden hat. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050.

Auseinandersetzung in einer Gaststätte in Krumbach

In einer Gaststätte in der Heinrich-Sinz-Straße in Krumbach ist es in der Nacht auf Sonntag gegen 1.20 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Gästen gekommen. Wie die Polizei berichtet wurden aus einer Gruppe von einem bekannten und drei unbekannten, geflüchteten Tätern andere Gäste angegangen, geschlagen und beleidigt. Zeugenhinweise dazu nimmt die Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 entgegen.

Unbekannter zündet Wahlplakate in Deisenhausen an

Am Sonntagmorgen, gegen 5 Uhr sind in der Bleicher Straße in Deisenhausen Wahlplakate von einem Unbekannten angezündet worden. Nach Angaben der Polizei waren die beiden beschädigten Wahlplakate an einer Straßenlaterne befestigt. Beide brannten durch die Tat vollständig ab und die Straßenlaterne wurde ebenfalls leicht beschädigt. Der von der Polizei geschätzte Sachschaden beläuft sich auf zwischen 100 und 200 Euro. Zeugenhinweise dazu erbittet die Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0.

Autofahrerinnen werden bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Unfall, der am Freitagmittag zwischen Günzburg und Waldstetten passiert ist, sind zwei Autofahrerinne verletzt worden. Wie die Polizei berichtet übersah eine 24-jährige Autofahrerin an der Einmündung zur B16 das Auto einer anderen Autofahrerin, die Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Autofahrerinnen wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt. Die Feuerwehren Ichenhausen und Waldstetten waren mit insgesamt 18 Mann vor Ort.

