18.06.2020

Verbindung zwischen Thannhausen und Edelstetten bald gesperrt

Wer öfter zwischen Thannhausen und Edelstetten unterwegs ist, muss ab 23. Juni für längere Zeit einen Umweg in Kauf nehmen. Die Straße wird saniert.

Das Staatliche Bauamt Krumbach saniert ab Dienstag, 23. Juni, die Staatsstraße St 2023 in einem Teilbereich zwischen der Kreuzung mit der Kreisstraße GZ 25 und der Umgehung von Thannhausen. Für die Baumaßnahme muss ein Teilabschnitt der Staatsstraße zwischen Thannhausen und Edelstetten voll gesperrt werden.

Dafür wird eine Umleitung ab dem Kreisverkehr Thannhausen ( B300/St2023) über die B300 in Richtung Krumbach bis Oberrohr und weiter in nördlicher Richtung über die GZ25 bis zur Kreuzung St2023/GZ25 in Richtung Edelstetten und zurück eingerichtet.

Fahrbahn ab der Mindelbrücke wird saniert

Nachdem im vergangenen Jahr der Abschnitt zwischen der Mischanlage der TBG Transportbetongesellschaft und der Umgehung Thannhausen fertiggestellt wurde, wird nun in einem zweiten Bauabschnitt die Fahrbahn zwischen der Brücke über die „kleine Mindel“ und dem Kreuzungsbereich St 2023/GZ25 saniert.

So sieht die Umleitungsstrecke aus. Bild: Staatliches Bauamt Krumbach

Die Bauarbeiten, in deren Zug auch die Brücke über die kleine Mindel saniert wird, sollen bis zum 30. September abgeschlossen sein.

Zufahrt zur Wakeboardanlage bleibt offen

Die Zufahrten u.a. zum Wakeboardpark bis einschließlich zur Mischanlage TBG Transportbetongesellschaft sind für den Zeitraum der Vollsperrung aus Richtung Thannhausen kommend über den Kreisverkehr (B300/St2023) dauerhaft sichergestellt.

Das Staatliche Bauamt bittet die Verkehrsteilnehmer und die betroffenen Anlieger um Verständnis für die mit der Baumaßnahme verbundenen Umwege und um Beachtung der Verkehrssicherungsmaßnahmen. (pm)

