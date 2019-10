vor 25 Min.

Verdienstmedaille für zwei Kommunalpolitiker

Bürgermeister Georg Duscher (Aletshausen) und Gemeinderat Georg Schmid (Mindelzell) geehrt

Im Bürger- und Vereinshaus Aletshausen fand in feierlicher Form die Auszeichnung zweier langjähriger und verdienter Kommunalpolitiker statt. Landrat Hubert Hafner verlieh Bürgermeister Georg Duscher, 60, und Gemeinderat Georg Schmid, 68, die Kommunale Verdienstmedaille in Bronze des Bayerischen Staatsministers des Innern in Vertretung von Minister Joachim Herrmann. Den feierlichen Akt verfolgten auch die Ehefrauen Anita Duscher und Petra Schmid sowie Ursbergs Gemeindechef Peter Walburger.

„Die Scheu vor Verantwortung ist die Krankheit unserer Zeit“, begann Landrat Hubert Hafner sein Grußwort. Dieses Zitat von Otto von Bismarck hat auch heute noch seine Gültigkeit. „Heute wollen wir jedoch zwei Herren ehren, die sich nicht davor scheuten, Verantwortung zu übernehmen, und das schon viele Jahre lang. Verantwortung zu übernehmen ist das eine, aber die Geschicke einer Gemeinde zu lenken, zu leiten und mitzugestalten, dafür braucht es Willenskraft, Durchsetzungsvermögen, aber auch die Fähigkeit, Bedürfnisse und Befindlichkeiten der Allgemeinheit zu erkennen. Ich begrüße die Herren Duscher und Schmid, um ihnen die Kommunale Verdienstmedaille in Bronze zu verleihen.“

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann verleiht diese Auszeichnung nur an Personen, die sich insbesondere durch langjährige Tätigkeit als kommunale Mandatsträger oder in anderen kommunalen Ehrenämtern um die kommunale Selbstverwaltung verdient gemacht haben. „Sie wurden vom Staatsminister für würdig befunden, diese Auszeichnung zu bekommen.“

In seiner weiteren Laudatio erwähnte der Landrat unter anderem, dass der praktizierende Landwirt Georg Duscher bereits von 1996 bis 2008 Zweiter Bürgermeister in Aletshausen mit Wasserberg, Haupeltshofen, Gaismarkt und Winzer war. Seit Mai 2008 fungiert er nun als Gemeindechef. „Damals sind Sie angetreten, um die funktionierende Dorfgemeinschaft zu erhalten. Dabei ist es Ihnen stets gelungen, mit allen Vereinen und der Kirche einen guten Kontakt zu pflegen. Ihre Amtszeit ist von Baumaßnahmen und Sanierungen geprägt. Das Gewerbegebiet wurde erweitert und Baugrund bereitgestellt. Die Ortsfeuerwehren sind gut aufgestellt und der Kindergarten mit Krippe ist auf neuestem Stand.“

Zudem engagiert sich Duscher seit 2014 im Kreistag. Seit 1983 führt er den gemeindlichen Winterdienst durch und hat seit 1990 zusätzlich das Amt des Wasserwarts inne. „Für dieses kommunale Engagement danke ich Ihnen im Namen des Landkreises und persönlich. Wir brauchen solche Bürgermeister wie Sie. Machen Sie weiter so. Dafür alles Gute.“

An den ehemaligen Prokuristen Georg Schmid gewandt sagte Hafner: „Auch Sie haben schon von 1978 bis 1990 und seit 1996 bis heute als Gemeinderat in Ursberg für Ihren Heimatort Mindelzell Verantwortung übernommen. In diesen gut 35 Jahren haben Sie an rund 400 Sitzungen teilgenommen und an etwa 5000 Beschlüssen mitgewirkt. Sie haben persönliche Eigenschaften und Fähigkeiten in den Dienst der Gemeinschaft gestellt. Leider treten Sie bei den anstehenden Kommunalwahlen nicht mehr an.“

Seit 2014 ist Schmid auch einer der Stellvertreter von Bürgermeister Peter Walburger, der über den Geehrten sagt: „Schmid ist ein gradliniger Mensch, der seine Meinung stets vertritt und zu ihr steht. Egal, ob es angenehm ist oder nicht und auch gegen den Widerstand von anderen. Er ist äußerst loyal und hat aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit ein umfassendes und wertvolles Wissen, das er auch teilt. Er nimmt seine Aufgaben stets gewissenhaft und motiviert wahr. Darüber hinaus engagiert er sich aktuell bei der Gründung des Dorfladens. Er ist ein wichtiger Unterstützer und Motor vor Ort.“

Nach Überreichung der Verdienstmedaillen samt Urkunden und Gratulationen von allen Seiten ließ man die würdige Feierstunde mit einem Umtrunk ausklingen. (kk)

Themen folgen