Verkaufen will geübt sein

Von wegen Service-Wüste. In der Berufsschule Krumbach trainieren angehende Kaufleute im Einzelhandel den Umgang mit den Kunden.

Von Gertrud Adlassnig

Die Hälfte der Schüler der 11. Jahrgangsstufe sitzt im Halbkreis. Vor ihnen drei Mitschüler, einer vor, eine hinter einem Tresen, ein dritter steht bereit, die nun folgende Szene mit der Kamera festzuhalten. Es geht darum, sich als Dienstleiter in einer Verkaufssituation so zu verhalten, dass der Kunde sich gut beraten und bedient fühlt. Das positive Einkaufserlebnis ist in Zeiten des Internets wichtiger denn je.

Zahlreiche Fallstricke und Stolpersteine

Die angehenden Verkäufer und Kaufleute im Einzelhandel haben heute ihren Berufsschultag und ihre Lehrerin Christine Laser bereitet sie zielgerichtet auf den Berufsalltag vor. „Das duale System der Ausbildung“, erklärt Kilian Strobl, Fachbereichsleiter Handel am Berufsschulstandort Krumbach, „ist in den vergangenen Jahren mehr und mehr ins Hintertreffen gekommen. Dabei gibt es wohl kein Ausbildungssystem, das so punktgenau Praxis und Theorie miteinander verbindet. Da das Bildungssystem gleichzeitig sehr durchlässig ist, ist eine Lehre mit begleitender Berufsschule nicht automatisch das Ende einer beruflichen Qualifikation. Neben dem Weg zum Meister gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich weiterzubilden und schließlich auch ein Studium zu absolvieren.“

Er selbst ist diesen sogenannten zweiten Bildungsweg gegangen und ist begeistert von den Erfahrungen, die er damit machen konnte. „Mein Werdegang hat mir in Schule und Studium, also in der Theorie, immer den Bezug zur Praxis aufgezeigt.“ Das gilt auch für eine Berufsausbildung im Bereich Handel. „Die Ausbildung im Verkauf sieht zunächst zwei Stufen vor. Zunächst besuchen die Schüler die 10. und 11. Jahrgangsstufe und schließen mit der Prüfung zum Verkäufer(in) ab. Die Mehrzahl der Berufsschüler entscheidet sich dann aber für ein 3. Lehrjahr. Danach sind sie Einzelhandelskaufleute und können zu einer echten Karriere im Handel durchstarten.“ Zunächst aber heißt es, die erste Stufe zu erklimmen. Und dafür müssen die Schülerinnen und Schüler schon allerhand leisten. Einkaufen ist etwas Alltägliches, doch wer dem Unterricht folgt, merkt schnell, dass diese vermeintlich banale Handlung für den Verkäufer mit zahlreichen Fallstricken und Stolpersteinen gepflastert sein kann. In ihrer Ausbildung lernen die künftigen Profis, wie viele Aspekte zu beachten sind, um einen Käufer gut zu bedienen.

Gemeinsam werden Stärken und Schwächen analysiert

„Hallo“, grüßt Mihail Chisingher, der Kunde im Rollenspiel, das von den Mitschülern kritisch und analytisch verfolgt wird. „Ich suche ein Geschenk für meine Freundin.“ Hinter dem Verkaufstresen eines imaginären Sportartikelgeschäftes steht Sinem Celepci. Sie hat sich für diese Herausforderung freiwillig gemeldet und grüßt freundlich zurück. Es ist der Auftakt zu einem Verkaufsgespräch mit dem Ziel, den Kunden so zu beraten, dass er mit einem Geschenk, möglichst noch einem kleinen Zusatzartikel und voller Zufriedenheit das Geschäft wieder verlässt. Jede Geste, jedes Wort wird aufgezeichnet und später auf der Leinwand vorgespielt, wo in einer gemeinsamen Analyse die Stärken und Schwächen des Verkaufsgespräches herausgearbeitet werden. „Für die meisten Schüler hier ist diese Art von Beratung in der Praxis eher selten, denn das Gros der Klasse kommt aus dem Bereich Supermarkt und Discounter, wo nur selten eine Geschenkberatung stattfindet,“ erklärt Christine Lasar, die weiß, dass ihre Schüler trotzdem auf alle Eventualitäten im Verkauf geschult werden müssen, denn die Verkäufer werden für alle Handelssparten ausgebildet und müssen sich für die Prüfung und vor allem für einen Berufsalltag auch bei anderen Arbeitgebern fit machen.

Mihail Chisingher macht es „seiner“ Verkäuferin Sinem Celepci nicht zu einfach. Der erste Geschenkvorschlag, Tennisbälle, fällt durch. Doch mit dem zweiten Angebot, einem Sportshirt trifft sie den Geschmack des Käufers und kann ihm, im Nachgang, auch noch ein Deo dazu verkaufen. Um das Verkaufsgespräch professionell beurteilen zu können, verfolgen die Schüler das Geschehen mithilfe eines Beobachtungsbogens. Dort müssen sie Verkäuferverhalten, Warenkenntnisse, Warenvorlage und Kundenaktivierung beurteilen und ihre Einschätzung auch begründen.

Allgemeinplätze reichen bei der Beurteilung nicht aus

Im Vorfeld haben sie bereits theoretisch geübt. Eine schriftliche Verkaufssituation wurde mit verteilten Rollen gelesen. Dort wird ein Käufer vom Verkäufer regelrecht „abgewatscht“ und am Ende mit der Bemerkung entlassen, „dann kann ich Ihnen auch nicht helfen“. Was im Kreis der Auszubildenden Verkauf ein No-Go ist, hat fast jeder Kaufinteressent schon einmal erlebt. Bei den Fachleuten, die ihre Ausbildung an der Krumbacher Berufsschule absolvieren, soll so etwas natürlich niemals vorkommen. Die Azubis der 11. Klasse, sie sind junge Erwachsene zwischen 17 und 21 Jahren, gehen motiviert an die Arbeit, setzen sich mit dem Text auseinander und entwickeln einen ganzen Fehlerkatalog.

Doch dabei bleibt es nicht. In einer zweiten Stufe erarbeiten sie, wie sich die Verkäuferin hätte verhalten müssen, um ein erfolgreiches Verkaufsgespräch zu führen. Dabei reichen Christine Laser Allgemeinplätze nicht aus. Die Schüler müssen konkret werden, ihre Verbesserungsvorschläge in wörtliche Rede umsetzen, ganz wie sie die im Arbeitsalltag einsetzen müssen.

Auf der Basis dieser Verkaufsübungen trauen sich mehrere Schüler, das videobegleitete Training durchzustehen. Die Wahl fällt an diesem Tag auf Sinem Celepci. Auch wenn sie vor der Kamera ein wenig aufgeregt ist und schneller spricht als gewöhnlich, kann sie ihre Mitschüler überzeugen und sich am Ende sicher sein, mit ihrer Ausbildung zur Verkäuferin die richtige Berufswahl getroffen zu haben.

