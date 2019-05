Verkehr, Bushaus, Radbügel

00:34 Uhr

Die Themen im Bauausschuss

Übersichtlich war die Tagesordnung in der jüngsten Sitzung des Krumbacher Bauausschusses. Gerade einmal drei Baugesuche standen auf der Tagesordnung. Einstimmig genehmigt wurde die Sanierung eines Mehrfamilienhauses in der Karl-Mantel-Straße 71. Bürgermeister Hubert Fischer äußerte sich zuversichtlich, dass es auch in den Bereichen Hohlstraße/Heinrich-Sinz-Straße eine gute städtebauliche Entwicklung geben werde.

Klemens Ganz (UFWG) lobte die Bereitstellung des Toilettenwagens im Bereich des Westfriedhofs.

Johanna Herold (CSU) sprach eine gefährliche Situation im Bereich der Südstraße an. Von Pkw-Fahrern würden hier wiederholt die Bordsteine missachtet. Tempo 30 sei in diesem Bereich ausgewiesen, sagte Bürgermeister Fischer. Aber viele Verkehrsteilnehmer würden sich leider nicht an die Regeln halten.

Ursula Bader (CSU) erkundigte sich zum aktuellen Stand in Sachen Verkehrskonzept für die Innenstadt. Das beauftragte Büro habe ein Arbeitsprogramm erstellt, dies solle jetzt zunächst in den Fraktionen diskutiert werden, erklärte Rathauschef Fischer.

Manfred Pfeiffer (JW/OL) fragte nach, ob in der Attenhauser Straße im Bereich der Bushaltestelle noch ein Bushaus aufgestellt werde. Dieses sei bestellt, erläuterte Stadtbaumeister Björn Nübel. Pfeiffer hielt es auch für wünschenswert, weitere Fahrrad-Abstellbügel zu bestellen. „Es sind neue bestellt“, sagte Nübel. Aber es sei auch mit ein paar Wochen Lieferzeit zu rechnen.

Seit Kurzem ist der Krumbacher Marktplatz wieder auf der Südseite gesperrt. Viele Autofahrer, die ums alte Rathaus schwenken, würden dies erst „im letzten Augenblick sehen“, erklärte Gerhard Ringler (CSU). In einigen Wochen sei dies kein Problem mehr, meinte Bürgermeister Fischer. „Dann weiß jeder, dass hier der Marktplatz gesperrt ist.“ (pb)

