Straße nach Weiler wird saniert

Welche Straßenbauarbeiten auf der Ortsverbindungsstraße zu erledigen sind

Die Notwendigkeit einer umfassenden Instandsetzung der Bankette an der Ortsverbindungsstraße nach Weiler zeigte sich bei einer Ortsbegehung mehrerer Waltenhauser Gemeinderäte mit Bürgermeister Rampp.

Bedingt durch die schmale Fahrbahn, müssen vor allem größere Fahrzeuge beim Begegnungsverkehr auf das Bankett ausweichen. Der jetzige Zustand sei verkehrsgefährdend und müsse schnellstens geändert werden, so der Rathauschef in der jüngsten Sitzung. Während der Gesamtverlauf mit neuer Aufschüttung stabilisiert werden soll, sind in Teilbereichen auch die Straßenränder abgesackt. Hier sollen auf insgesamt 700 Metern die Bankette mit Rasengittersteinen versehen werden. Einen zusätzlichen Aufwand bedeute das Aufschneiden des Asphalts, was auch höhere Kosten verursache, die man im Voraus noch nicht abschätzen könne, so Rampp. Man einigte sich, Angebote mit einer gewissen Deckelung einzuholen und danach die Instandsetzung umgehend vornehmen zu lassen.

Rampp berichtete von der Umfrage der Verwaltungsgemeinschaft, ob bei den Mitgliedsgemeinden Interesse am Beitritt zur Kommunalen Verkehrsüberwachung bestehe. Die Räte sehen dies nicht für notwendig, da es im Gemeindebereich keine geeigneten Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung gäbe. Zu prüfen wäre es, wenn ein diesbezüglicher Antrag von den Anliegern bestimmter Straßen vorläge, so eine weitere Begründung. (wgl)