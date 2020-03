Verkehr – „das“ Krumbacher Thema

Warum in Krumbach die Debatte um den Verkehr immer wieder im Vordergrund steht und was jetzt wichtig ist.

Und immer wieder dieses Verkehrsthema in Krumbach, es sei kaum zu glauben, sagte ein langjähriges Stadtratsmitglied nach der MN-Podiumsdiskussion zur Krumbacher Bürgermeisterwahl. Deutlich war an diesem Abend, dass dieses Thema die Menschen in Krumbach offensichtlich weit mehr bewegt als die Endlosdebatte um die Zukunft des Sportzentrums. Vor allem beim Thema Verkehr war der Unterschied zwischen den beiden Podiumsdiskussionen in Krumbach und Thannhausen auffallend.

Thannhausen verfügt bereits jetzt über ein regelrechtes Portfolio von Umgehungsmöglichkeiten, das durch eine weitere Straße im Südwesten wohl noch erweitert wird. In Krumbach wurde eine südliche Umgehung bei einem Bürgerentscheid im Jahr 2013 bekanntlich mit knapper Mehrheit abgelehnt. Das kann man bewerten, wie man will – aber es ist schlichtweg Fakt.

Damit steht Krumbach jedoch in Schen Verkehr vor einer ganz anderen Herausforderung als Thannhausen. Der Druck, den Öffentlichen Personennahverkehr weiterzuentwickeln, ist größer. Ebenso sollten die Möglichkeiten für Radler und Fußgänger so rasch wie möglich verbessert werden. Dass all dies in Krumbach in den kommenden Jahren ein ganz zentrales Thema der Kommunalpolitik ist, wurde bei der Podiumsdiskussion der Mittelschwäbischen Nachrichten in der FOS/BOS offensichtlich.

Ein Verkehrskonzept für Krumbach? Dieses Projekt ist bekanntlich bereits auf den Weg gebracht worden. Derzeit steht die Analyse des Ist-Zustands noch im Vordergrund. Es gilt, die ermittelten Zahlen und Statistiken zunächst genau unter die Lupe zu nehmen. Aber dann ist es an der Zeit, klare Vorstellungen zu entwickeln, wohin sich Krumbach in Sachen Verkehrsführung entwickeln soll. Der Blick über den eigenen Tellerrand hinaus in andere Kommunen mit einer vergleichbaren Größe und Lage kann dabei oft hilfreich sein. Die fehlende Umgehung schränkt die Möglichkeiten in Krumbach ein. Aber vielleicht beflügelt diese Einschränkung sogar die Kreativität. Auf diese Kreativität freuen wir uns!

