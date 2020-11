Verkehr in Krumbach: Endlich ein strategischer Ansatz

Plus Verkehrsdebatten in Krumbach: Sie haben sich oft in Details regelrecht verloren. Warum es nun die Chance gibt, dass die Diskussion eine neue Qualität erhält.

Es war eine für Krumbach wegweisende Entscheidung im Jahr 2013. Mehrheitlich wurde der Bau einer Südumgehung bei einem Bürgerentscheid abgelehnt – und das ist eine wesentliche Basis für ein neues Krumbacher Verkehrskonzept, das jetzt auf den Weg gebracht werden soll.

2013? Das ist gleichermaßen schon eine Weile her und hier deutet sich auch an, dass es schlichtweg eine Weile gedauert hat, bis der Stadtrat sich schließlich 2018 dafür entschieden hat, ein neues Gesamtkonzept für die Verkehrsführung auf den Weg zu bringen. Zebrastreifen hier, neue Schilder dort und und und ... Immer wieder verloren sich Krumbacher Verkehrsdiskussionen in kleinen Details. Nun aber scheint der Weg geebnet für einen strategischen Ansatz, der gerade bei diesem Thema sehr wichtig ist. Und wohltuend ist, dass große, teure Straßenprojekte dabei im Grunde keine Rolle mehr spielen. Wie kann die Stadt fahrradfreundlicher werden? Attraktiver für Fußgänger? Gibt es Möglichkeiten den öffentlichen Nahverkehr zu verbessern? Diese Fragen standen in der jüngsten Stadtratssitzung im Vordergrund und werden wohl auch in den jetzt folgenden Schritten eine maßgebliche Rolle spielen.

Im Einzelnen noch zu klären ist, wie sich Bürger direkt in die Krumbacher Verkehrsdiskussion einbringen können. Doch dass es eine breite Bürgerbeteiligung geben soll, war die übereinstimmende Meinung in allen Stadtratsfraktionen.

Man darf darauf wetten, dass wir in Krumbach noch so manche mitunter leidenschaftliche Verkehrsdiskussion erleben werden. Doch die Voraussetzungen sind jetzt deutlich besser, dass sich solche Debatten nicht im Klein-Klein verlieren.

