Verkehr soll noch 2020 über Ortsumfahrung Münsterhausen rollen

Die derzeit noch im Bau befindliche Ortsumfahrung von Münsterhausen soll noch in diesem Jahr für den Verkehr freigegeben werden. Zur Zeit wird an der Anbindung der Straße an Burtenbach gearbeitet.

Plus Laut Münsterhausens Bürgermeister Erwin Haider ist die Eröffnung der Umgehungsstraße noch in diesem Jahr geplant. Aktuell beschäftigt die Marktgemeinde unter anderem der Lärmschutz.

Von Monika Leopold-Miller

Am Sonntag, 13. Dezember, wird es voraussichtlich soweit sein. Dann soll die neue Ortsumfahrung von Münsterhausen offiziell und feierlich – soweit es Corona zulässt – für den Verkehr freigegeben werden. Darüber informierte Bürgermeister Erwin Haider in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats - und es standen noch viele weitere Themen auf der Tagesordnung.

Derzeit wird bei der Umgehung noch am Anschluss der Straße nach Burtenbach gearbeitet. Dafür ist die Staatsstraße 2025, die durch Münsterhausen führt, zur Zeit gesperrt.

„Bisher läuft alles nach Zeitplan“, sagte der Bürgermeister. Bis auf Restarbeiten seien auch alle Brücken im Bereich der neuen Ortsumfahrung fertig. Für Pflanzungen entsprechend dem Plan der Naturschutzmaßnahmen könnte die Zeit etwas knapp werden, weshalb man einen Teil der Pflanzungen im nächsten Frühjahr nachholen wolle.

Lärmschutz an Umgehung Münsterhausen könnte Sicht behindern

Michael Maurer wollte wissen, wie weit die geplante Flurneuordnung sei. Haider erwiderte, dass dieses Thema zur Zeit geklärt werde.

Wolfgang Seitel war aufgefallen, dass der Lärmschutzwall an der Ortsumfahrung im Bereich Edelstetter Straße im nördlichen Teil näher an der Straße sei als im südlichen Teil. Er wollte wissen, ob das so geplant sei. Dies könnte seiner Meinung nach zu Sichtbehinderungen führen. Haider will sich die Situation anschauen.

Während Gottesdiensten in der Pfarrkirche und Veranstaltungen im Pfarrheim soll es immer wieder zu verkehrsbehinderndem Parken in der Reichertsrieder Straße kommen. Größere Fahrzeuge würden dabei am Durchkommen behindert. Wie soll hier Abhilfe geschaffen werden? Darüber hatte der Marktgemeinderat bereits im August diskutiert. Man einigte sich damals darauf, Möglichkeiten zur Abhilfe durch die Verwaltung klären zu lassen.

Halteverbot im Bereich Reichertsrieder Straße ist abgelehnt

Ende August hat nun eine gemeinsame Besichtigung durch die Verwaltung und die Polizei stattgefunden. Dabei kam heraus, dass ein eingeschränktes Halteverbot im nördlichen Bereich der Reichertsrieder Straße, zwischen Einmündung Kirchenstraße und Einmündung Rosenbergstraße, möglich wäre. Im Marktgemeinderat zeichnete sich bei einer erneuten Diskussion über das Thema aber eine Mehrheit gegen ein Halteverbot ab. Es handle sich meist um einen kurzen Zeitraum der Behinderung, ferner wolle man keinen „Schilderwald“ erzeugen, waren unter anderem die Meinungen.

Bürgermeister Haider schlug schließlich vor, das Vorhaben zu vertagen, die Situation weiter zu beobachten und spätestens in einem Jahr wieder auf die Tagesordnung zu nehmen. Dem stimmten die Räte einstimmig zu.

