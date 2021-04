Verkehr wird gezählt

Zur Beobachtung der Verkehrsentwicklung und zur Ermittlung der Verkehrsstärken auf dem qualifizierten Straßennetz finden regelmäßig bundesweite Straßenverkehrszählungen – üblicherweise im Fünfjahresturnus – statt. Dies teilt das Staatliche Bauamt Krumbach mit. Die Zählungen erstrecken sich neben den Bundesfernstraßen in Bayern auch auf die Staatsstraßen sowie den Großteil der Kreisstraßen. Die damit erhobenen Verkehrsdaten stellen die wichtigste Grundlage für die Bedarfsplanung im Neu-, Ausbau- und Erhaltungsbereich der Straßen dar und liefern darüber hinaus wertvolle Informationen für die Straßenbauverwaltung zur effizienten Betreuung und Verwaltung des Straßennetzes.

Die turnusmäßig ursprünglich für 2020 geplante Erhebung musste wegen der Corona-Pandemie und des damit verbundenen eingeschränkten Verkehrsgeschehens verschoben werden. Die Zählungen sollen nun 2021 durchgeführt werden und beginnen am Donnerstag, 22. April.

Bei der aktuellen Zählung kommen bayernweit vor allem elektronische Verkehrserfassungsgeräte der Bundesanstalt für Straßenwesen an geeigneten Straßenabschnitten zum Einsatz. Diese elektronische Erfassung wird in der Regel außerhalb geschlossener Ortschaften eingesetzt, während innerorts und an komplexen Kreuzungsanlagen nach wie vor manuell durch geschultes Personal gezählt werden muss. Die Zähltermine werden bayernweit einheitlich festgelegt und finden neben bestimmten Wochentagen auch sonntags, feiertags und an Ferientagen statt. Die Organisation und Abwicklung der Zählungen erfolgt durch das Staatliche Bauamt Krumbach, zu dessen Zuständigkeitsbereich die Straßen in den Landkreisen Günzburg, Neu-Ulm und Dillingen gehören. (pm)