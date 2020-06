vor 18 Min.

Verkehrsunfall: Hubschrauber bringt Beifahrerin in Klinik

Nach einem Unfall mit zwei Autos auf der Staatsstraße 2025 bei Münsterhausen im Landkreis Günzburg musste eine Beifahrerin mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Unfall auf der Staatsstraße 2025 bei Münsterhausen im Landkreis Günzburg sind zwei Autos zusammengestoßen. Die Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen.

Auf der Staatsstraße 2025 bei Münsterhausen, auf Höhe der Hagenrieder Kreuzung, ist es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten gekommen. Die Beifahrerin musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Wie es zu dem Unfall auf der Staatsstraße 2025 kommen konnte

Nach Angaben der Polizei war ein 23-Jähriger aus Münsterhausen kommend mit seinem Auto auf der Hagenrieder Straße in Richtung Hagenwied unterwegs gewesen. Hierzu musste er zunächst die Staatstraße 2025 überqueren.

Trotz Stoppschild hatte er ein von rechts kommendes Auto übersehen und war mit diesem frontal zusammengestoßen. Da der 63-Jährige Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, überschlug sich sein Wagen durch den Zusammenstoß und kippte auf die Beifahrerseite.

Die Beifahrerin erleidet schwere Verletzungen

Die Feuerwehr Burtenbach entschied sich für eine schonende Rettung der Beifahrerin des 63-Jährigen Fahrers. Hierzu wurde das Autodach abgetrennt. Nach ersten Informationen der Polizei wurden beide Fahrer leicht bis mittelschwer verletzt. Die Beifahrerin, so die Beamten, wurde mit dem Verdacht auf schwere Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber "Christoph 40" aus Augsburg in eine Klinik gebracht. Die beiden anderen Verletzten wurden vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gefahren.

Am Unfallort stellte die Feuerwehr Münsterhausen den Brandschutz sicher und übernahm die Verkehrsabsicherung. Die ebenfalls verständigte Feuerwehr aus Burtenbach übernahm die Rettung der Beifahrerin, während die Feuerwehr Thannhausen den Rettungssatz in Bereitschaft hielt und den Einsatzleitwagen mitbrachten.

Kräfte der Kreisfeuerwehrinspektion und der Kreisbrandrat waren vor Ort ebenso im Einsatz. Der Rettungsdienst rückte mit drei Rettungswagen des BRK Krumbach und BRK Zusmarshausen, sowie der JUH Kleinkötz an. Vom BRK Zusmarshausen wurde ebenfalls ein Notarztfahrzeug geschickt. Der Einsatzleiter des Rettungsdienst des JUH war an der Unfallstelle. (AZ)

