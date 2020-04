vor 19 Min.

Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Die Polizei meldet einen Unfall aus Thannhausen. Was genau passiert ist.

Am Freitag um 15.15 Uhr ist es in der Edmund-Zimmermann-Straße in Thannhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos gekommen. Laut Polizei wollte ein 76-jähriger Pkw-Fahrer in die Fritz-Kieninger-Straße abbiegen und hat dabei einen bevorrechtigten Pkw übersehen. Aus diesem Grund kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Unfall wurde niemand verletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden von rund 5000 Euro, so die Polizei.

