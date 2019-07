vor 26 Min.

Verkehrsunfall mit einem Rettungswagen

Es war ganz eng für einen Rettungswagenfahrer vor dem Krumbacher Krankenkaus. Trotz Vorsicht passierte doch etwas.

Von Annegret Döring

1000 Euro Schaden sind an einem Rettungswagen entstanden, der am Dienstagabend am Außenspiegel eines Autos vorbeischrammte. Wie die Polizei berichtet, fuhr wegen fehlender Ortskenntnis eine Rettungswagenbesatzung mit ihrem Fahrzeug gegen 19.50 Uhr auf der Straße direkt vor dem Krankenhaus in Krumbach. Aufgrund der auf den Kurzzeitparkplätzen abgestellten Autos wurde es sehr eng für den Rettungswagen. Ein am Fahrzeug befindlicher Autofahrer signalisierte noch dem Rettungswagenlenker, dass er durchfahren könne. Trotz erhöhter Vorsicht und der Signale des Autofahrers streifte der Rettungswagen jedoch den Außenspiegel des Pkw. Der Fahrzeugbesitzer signalisierte noch der Rettungsbesatzung, dass alles in Ordnung sei und sie weiterfahren könne. Nachdem die Besatzung ihren Patienten ans Krankenhauspersonal übergeben hatte, stellte sie einen Schaden am Rettungswagen fest. Bei der Nachschau waren jedoch der Autofahrer und auch dessen Wagen nicht mehr vor Ort.

Die Polizei Krumbach bittet den Autofahrer, sich zu melden

Die Polizei Krumbach bittet in diesem Zusammenhang, dass sich der geschädigte Fahrzeugführer unter Telefon 08282/905-0 bei der Polizeiinspektion Krumbach meldet.

