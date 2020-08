vor 39 Min.

Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Vier verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag bei Ziemetshausen ereignete.

Ein Verkehrsunfall mit vier Verletzten ereignete sich am Sonntag gegen 11.25 Uhr auf der B 300, an der Einmündung nach Maria Vesperbild. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 82000 Euro, teilte die Polizei mit. Zur Unfallzeit fuhr eine 56-Jährige mit ihrem Pkw an die Einmündung heran. Sie wollte nach links, in Richtung Augsburg auf die B 300 einbiegen. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 19-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, lauten die Angaben der Polizei. Beide Pkws waren mit jeweils zwei Personen besetzt. Alle Insassen erlitten leichte Verletzungen. Der 19-Jährige sowie dessen Beifahrerin wurden in eine Klinik gebracht. An beiden Pkw entstand Totalschaden. Die B 300 musste zur Unfallaufnahme sowie Bergung der Fahrzeuge für etwa eine Stunde gesperrt werden. (pm)

Themen folgen