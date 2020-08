13:10 Uhr

Verräterischer Geruch kommt aus Auto bei Thannhausen

Ein unbeleuchtetes Auto am Stadtrand von Thannhausen kam der Polizei verdächtig vor.

Ein unbeleuchtetes Auto bei Thannhausen, besetzt mit zwei Personen, kommt der Polizei verdächtig vor. Was die Beamten finden.

In der Nacht zum Mittwoch stellte eine Streife der Polizeiinspektion Krumbach bei Thannhausen einen verdächtigen Pkw fest, der ohne Beleuchtung, besetzt mit zwei Personen, am Rande des Stadtgebietes stand. Bei der Kontrolle der Insassen kam den Polizisten aus dem Pkw ein starker Geruch nach Marihuana entgegen, weshalb sie das Fahrzeug durchsuchten, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Hierbei fanden die Polizeibeamten eine geringe Menge Marihuana und Amphetamin und stellten dieses sicher. Gegen einen 30-jährigen Mann, dem der Besitz des Rauschgiftes zuzuordnen war, leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. (pm)

Themen folgen