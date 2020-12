10:18 Uhr

Versuchter Betrug an Seniorin per Telefon

Mit einem üblen Trick versuchten Betrüger, einer Seniorin aus der Region am Telefon Angst zu machen und an Geld zu gelangen.

Polizeibericht: Wie Betrüger bei einer Frau in Muttershofen mit der Corona-Pandemie Kasse machen wollten.

Einen versuchten Trickbetrug an einer Seniorin per Telefon meldet die Krumbacher Polizei. Demnach erhielt am späteren Freitagnachmittag eine 85-jährige Frau aus dem Ziemetshauser Ortsteil Muttershofen den Anruf einer angeblichen Ärztin aus einem örtlich nahe gelegenen Krankenhaus, dass sich dort ihr Sohn befinde, der schwer an Corona erkrankt und nicht ansprechbar sei. Er sei nur mit einer sehr teuren Spritze zu retten, weswegen bei ihr jemand vorbeikommen würde um das Geld dafür abzuholen. Ein konkreter Betrag wurde jedoch nicht genannt. Da die ältere Dame entgegnete, sich erst noch einmal kundig zu machen, legte die Anruferin auf. Vor Ort erschien schließlich niemand. Der Sohn konnte von der Angerufenen telefonisch erreicht werden, es ging im gut, so die Polizei in ihrem Bericht. (adö)

