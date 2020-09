27.09.2020

VfR Jettingen schnappt sich den Kreispokal

Plus Obwohl der VfR Jettingen über 90 Minuten die bessere Mannschaft ist, fällt die Entscheidung erst im Elfmeterschießen. Einer ist im Finale der überragende Mann.

Von Alexander Sing

Seit Jahren macht der VfR Jettingen durch erfolgreiche Arbeit im Fußball auf sich aufmerksam. Nun hat es dafür den ersten Titel gegeben. Im ersten Kreispokal-Finale der Vereinsgeschichte holte der VfR direkt die Trophäe. Beim FSV Reimlingen siegte der Kreisligist mit 5:2 nach Elfmeterschießen. Vorausgegangen war ein spannendes Duell.

Im Vorfeld war nicht zu erwarten gewesen, dass der Tabellenvierte der Kreisliga West den Tabellenführer der Kreisliga Nord derart dominieren würde. Doch die junge Jettinger Mannschaft trat von Beginn an dominant auf. Nach kurzem Abtasten gelang in der 10. Minute die erste gefährliche Aktion. Nach einem Freistoß landet der Ball am Pfosten des Reimlinger Gehäuses. Im Gegenzug probierte es Reimlingens Topstürmer Dominik Kohnle (27 Saisontore) mit einem Lupfer über den jungen VfR-Keeper Niklas Rößle. Der Ball ging jedoch über den Kasten.

VfR Jettingen dominiert gegen den FSV Reimlingen im Pokal

Langsam schossen sich die Jettinger ein. Allein Tim Paulheim hatte zwei große Chancen. Einmal zielte er aber zu hoch (27.), das andere Mal kratzte ein Reimlinger den Ball noch von der Linie (34.). Mitten in diese Drangphase der Gäste fiel dann die Führung für den FSV. Kurz vor der Pause bekam Reimlingen etwa 18 Meter vor dem Tor einen Freistoß zugesprochen. Kohnle trat an und ein Reimlinger fälschte den Ball unhaltbar für VfR-Keeper Rößle ins Tor ab (45.). Mit dieser mehr als schmeichelhaften Führung für die Gastgeber ging es in die Pause.

VfR-Trainer Sven Müller brauchte sein Team in der Kabine aber kaum aufmuntern. "Sie haben gemerkt, dass sie die bessere Mannschaft sind. Nur ein Tor wollte eben bis dahin nicht fallen. Also haben sie es weiter durchgezogen und sich dann auch belohnt." Die entscheidende Szene kam aus Müllers Sicht in der 54. Minute. Es war eines der seltenen Male, in denen Kohnle seinem Bewacher Justus Riederle entwischte und allein aufs Tor zu lief. Der erst im Sommer aus der Jettinger A-Jugend geholte Niklas Rößle blieb aber ganz cool und schnappte dem Reimlinger Angreifer sauber den Ball vom Fuß. "Ab da war klar, dass es nur noch eine Frage der Zeit war, bis das Tor fallen würde", sagt Coach Müller.

Toto-Pokal: VfR Jettingen bleibt im Elfmeterschießen cool

Der Zeitpunkt kam dann in der 78. Minute. Zuvor hatte noch Nico Di Doi eine Riesenchance für den VfR liegen lassen. Lukas Mayer machte es aber besser. Nach einer Flanke traf er aus dem Durcheinander im Reimlinger Strafraum aus knapp fünf Metern zum 1:1. Anschließend schafften es die Reimlinger zwar, sich ins Elfmeterschießen zu retten.

Hier zeigten die Jettinger dann aber ihre Abgebrühtheit. Während Rößle zwei Reimlinger Elfmeter von Markus Sauer und Karl Böhm entschärfte und so endgültig zum Matchwinner wurde, trafen alle Jettinger Schützen.

Trainer Sven Müller hat mit dem VfR Jettingen den Kreispokal gewonnen. Bild: Ernst Mayer (Archivfoto)

Jettingen steht vor dem Topspiel in der Kreisliga West

Coach Sven Müller ist froh, dass es am Ende doch zum verdienten Sieg gereicht hat. "Die Mannschaft hat sich das mehr als erarbeitet. Ich denke, sie hat in ihrer Entwicklung mittlerweile den nächsten Schritt gemacht und kann sich für solch eine Leistung auch belohnen." Was das für die Liga bedeutet, wollte Müller nicht vorhersagen. Natürlich wolle man Erfolg haben, die Aufstiegsplätze seien ja in Reichweite. "Diese Saison gibt es so viele Unwägbarkeiten, dass wir lieber von Spiel zu Spiel schauen. Aber unsere Ausgangsposition ist auf jeden Fall nicht schlechter geworden."

Ob die Jettinger den Schwung mitnehmen können, wird sich schon am nächsten Sonntag zeigen. Dann kommt es zum Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten FC Gundelfingen II. Auch die erste Hauptrunde des Toto-Pokals soll nach dem Willen des Verbands bald starten. Der Gegner der Jettinger steht aber noch nicht fest.

