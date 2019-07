vor 31 Min.

Viele Besucher beim Gaismarkter Waldfest

Spaß mit DJ und mit Blasmusik

Die Musikvereinigung Gaismarkt-Niederraunau-Winzer begrüßte wieder auf ihrem idyllischen Festplatz, zahlreiche Besucher zum Gaismarkter Waldfest.

Am Freitag konnte der Start ins Wochenende auf der „100% pure Summer Party eingeläutet werden“ wo DJ Michael Kordick, bekannt von Donau 3 FM, zum Tanzen einheizte. Abkühlen konnten sich die Gäste mit Getränken an den verschiedenen Bars. Zum Sommernachtsball am Samstag konnte die Musikvereinigung die Spitzenkapelle Blech und Co verpflichten. Unter Dirigent Toni Müller präsentierten die Musiker, dass Blasmusik nicht nur Polka und Marsch heißt. Verschiedene perfekt interpretierte Solo- und Gesangsstücke ließen den ein oder anderen Zuhörer staunen.

Der Waldfestsonntag fiel buchstäblich ins Wasser und so musste der Gottesdienst in die Kirche nach Winzer verlegt werden. Pünktlich zum Mittagstisch allerdings schloss der Himmel seine Pforten. Eine kleine Besetzung der eigenen Kapelle unterhielt die Besucher musikalisch. Den Ausklang am Sonntagabend gestalteten die Musiker aus Neuburg unter ihrem Dirigenten Günther Beugel. Vorstand Fabian Horn zeigte sich zufrieden mit dem Festverlauf. (zg)

