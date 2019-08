Vom Kommen und Gehen

vor 41 Min.

Fast hätte die Zahl der im Monat Juli beim Standesamt Krumbach gemeldeten Geburten mit 50 Anmeldungen „das halbe Hundert“ vollgemacht: Der seit geraumer Zeit anhaltende Baby-Boom hat mit 49 im Berichtsmonat registrierten „neuen Erdenbürgern“ dennoch einen Höchststand erreicht. Die Einträge in den Personenstandsbüchern des Standesamts Krumbach zeigen auch 18 Sterbefälle auf und geben bekannt, dass vier Eheschließungen vollzogen wurden. Nachfolgend die einzelnen Angaben in der Zusammenfassung, so weit einer Veröffentlichung zugestimmt wurde:

Christine Vietz und Thomas Andre Drexel, Krumbach, Stadtteil Edenhausen; Monika Maria Isabella Kranz und Peter Henzler, Krumbach.

Narin Levent, Kind von Elif und Rahmi Levent, Münsterhausen; Sophie Anna-Marie Hierhammer, Kind von Sandra Maria Killer und Markus Hierhammer, Balzhausen; Konstantin Veit, Kind von Simone Daniela und Martin Veit, Münsterhausen, OT Hagenried; Vivien Gier, Kind von Lilia und Dominik Helmut Gier, Buch; Jana Schmid, Kind von Petra und Stefan Schmid, Ebershausen, OT Seifertshofen; Kaan Josef Demirkan, Kind von Emine Anna Demirkan, Illertissen, Stadtteil Au und Ebubekir Demirkan, Gürsü Nahallesi, Antalya, Türkei; Timo Kinzel, Kind von Theresa Sarah Maria und Jürgen Kinzel, Balzhausen; Luisa Marie Ringler, Kind von Stefanie und Johannes Ringler, Krumbach; Lina Sophie Hagenmeier, Kind von Nathalie Gehrmann und Patrick Sven Hagenmeier, Rettenbach, OT Remshart; Mert Kubatoglu, Kind von Dilek und Lokmann Kubatoglu, Ichenhausen; Helena Karin Maria Honebeek, Kind von Andrea und Christian Honebeek, Ichenhausen; Noemi Maria Mannara, Kind von Rosalia Calafato und Salvatore Mannara, Krumbach; Louana Vogel, Kind von Caroline Vogel und Marcus Rehm, Breitenthal; Felix Seitzer, Kind von Stefanie Abt-Seitzer und Michael Seitzer, Krumbach; Theo Karg, Kind von Julia Huttner und Oliver Peter Karg, Neuburg a.d.Kammel; Leon Niskowski, Kind von Emma und Max Niskowski, Krumbach; Nora Eger, Kind von Clara Maria Gutmann und Georg Egger, Aletshausen; Yusuf Aydin, Kind von Tugba und Erkan Aydin, Ichenhausen; Esila Yildirim, Kind von Meliha und Ibrahim Yildirim, Krumbach; Theo Behrends, Kind von Nicola Margret und Maximilian Behrends, Krumbach; Max Bornschlegl, Kind von Elena Anna Maria und Alexander Bornschlegl, Neuburg a.d.Kammel; Moritz Andreas Kreuzinger, Kind von Bettina Anita und Andres Werner Kreuzinger, Krumbach, Stadtteil Attenhausen; Mia Anna Sperlich, Kind von Verena Maria und Patrick Sperlich, Buch, OT Nordholz; Josef Schütz, Sohn von Inga Jutta und Michael Schütz, Krumbach; Toni Landsperger, Kind von Stefanie und Thomas Landsperger, Krumbach, Stadtteil Niederraunau.

Viktoria Wilhelm geb. Joas, Thannhausen; Zoran Ciev, Augsburg; Richard Marxer, Krumbach; Aydin Gökmen, Deisenhausen, OT Unterbleichen; Julie Schedel geb. Pfeiler, Aichen; Josef Emminger, Ziemetshausen, OT Vorderschellenbach; Erika Theresia Scheinkönig, Thannhausen; Gertrud Neumayer geb. Lochbrunner, Krumbach; Maximilian Baur, Krumbach; Jürgen Metz, Krumbach. (zg/k)

