Vom Mutterkuhstall zur Kapelle

Die Beschlüsse des Marktgemeinderates Ziemetshausen

Um den Bauantrag zum Anbau eines Mutterkuhstalles an eine bestehende Lager- und Maschinenhalle in der Gemarkung Uttenhofen ging es einmal mehr im Marktgemeinderat Ziemetshausen. Das Gebäude hat ein Ausmaß von 27,50 Metern in der Länge und von 8 Metern in der Breite. Dem Grunde nach wurde einem solchen Vorhaben bereits im Jahr 2011 in einer Bauvoranfrage eine eventuelle Genehmigung in Aussicht gestellt. Damals war jedoch der vorgesehene Bauumfang geringer als heute. Außerdem wurde die dann genehmigte Lager- und Maschinenhalle gegenüber der Bauvoranfrage entsprechend größer. Das Grundstück liegt zudem im Überschwemmungsgebiet der Zusam, so stand beim Juni-Hochwasser 2002 der überwiegende Teil des Grundstücks bis zu einem Meter unter Wasser. Nun standen notwendige Stellungnahmen dem Marktgemeinderat zur Verfügung.

Das Wasserwirtschaftsamt teilte mit, dass der bestehende Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt werden dürfe. Dem Antragsteller wurde vorgeschlagen, hierzu ein fachkundiges Ingenieurbüro einzuschalten. Das Landratsamt Günzburg ließ verlauten, dass eine Realisierung des Vorhabens aus naturschutz-fachlicher Sicht nur denkbar ist, soweit beachtet werde, dass die bisherigen Auflagen der bestehenden Baugenehmigung voll umfänglich umgesetzt werden. Es muss sich um ein landwirtschaftlich privilegiertes Vorhaben mit entsprechender Nutzung handeln. Hierzu sei das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Krumbach zu beteiligen, soweit dies noch nicht erfolgt ist. Der Marktgemeinderat Ziemetshausen lehnte das Bauvorhaben nun mit 14 zu 2 Stimmen ab. Die Begründung: Das Bauvorhaben liegt im Überschwemmungsgebiet und im Fauna-Flora-Habitat-Gebiet, die Thematik Hochwasser ist in Uttenhofen sehr sensibel und bis dato habe der Bauwerber kein fachkundiges Ingenieurbüro hinzugezogen. Der Bauantrag wird zur weiteren Bearbeitung an das Landratsamt Günzburg, unter Einbeziehung des Wasserwirtschaftsamtes Donauwörth, weitergeleitet.

lGeiger Automotive Die Firma Geiger Automotive hat einen Bauantrag zur Errichtung von erdgeschossigen Einbauten in bestehende Werkshallen eingereicht. Insbesondere handelt es sich um Räume für Produktions- und Schichtleitung, Prüf- und Messräume sowie für Werkzeuge. Der umbaute Raum bleibt unverändert. Der Bau- und Grundstücksausschuss nimmt den Bauantrag zur Kenntnis und leitet den zustimmend an das Landratsamt Günzburg weiter.

lKapelle Bereits im Sommer vergangenen Jahres wurde vom Landratsamt die Baugenehmigung zur Errichtung einer Kapelle erteilt. Der Bauherr reichte nunmehr einen Tekturplan zur endgültigen Gestaltung des sakralen Ortes in moderner Stilausrichtung ein. Das Gebäude wird im Vergleich zum ursprünglichen Plan leicht in Richtung Nordwesten umpositioniert, die lange Zuwegung fällt weg. Der Bauausschuss leitet den Tekturplan zustimmend zur Genehmigung an das Landratsamt weiter.