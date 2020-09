00:31 Uhr

Vom großen Autoabstellplatz bis zur Grundstückspflege

Thannhauser Gremium traf sich erstmals wieder für einige Tagesordnungspunkte nach der Sommerpause

Von Markus Landherr

Nach der Sommerpause traf sich der Stadtrat Thannhausen wieder. Für die Septembersitzung standen kleinere Projekte zur Beratung und Beschlussfassung an. So wurde unter anderem ein Bebauungsplan für einen großen Autoabstellplatz auf den Weg gebracht.

Die Autohaus Landherr GmbH plant, am Oberrohrer Weg einen Abstellplatz für Pkw zu errichten (wir berichteten). Demnach sollen auf rund 10000 Quadratmetern Fläche südlich der Spedition Kolbe Fahrzeuge gelagert werden. Das An- und Abfahren der Fahrzeuge soll über einen bestehenden Feldweg westlich des Geländes erfolgen. Dieser wird im Rahmen der Hochwasserschutzmaßnahmen ohnehin ertüchtigt. Die zusätzlich notwendige Asphaltierung übernimmt das Autohaus Landherr. Damit ist es möglich, Fahrzeuge direkt vom Hauptsitz des Autohauses auf den Platz zu bringen und umgekehrt.

Planer Gerhard Glogger erläuterte in der Stadtratssitzung den Vorentwurf des „vorhabenbezogenen Bebauungsplans“. Im Januar hatte der Stadtrat beschlossen, für dieses Vorhaben einen eigenen Bebauungsplan aufzustellen. Neben kleinen Änderungen zum Geltungsbereich des Bebauungsplans und zu den geplanten Zufahrten kam erneut die Problematik des Entladens von Fahrzeugen auf der Edelstetter Straße zur Sprache. In Anbetracht der Größe des Abstellplatzes sei mit noch umfangreicheren Anlieferungen von Fahrzeugen zu rechnen, so die Stadträte. Dies habe nichts mit dem Bebauungsplan zu tun, erläuterte Stadtbaumeister Stephan Martens-Weh. Entsprechende Vereinbarungen würden mittels eines städtebaulichen Vertrags zwischen der Firma Landherr und der Stadt geregelt werden. Der Vorentwurf wurde einstimmig gebilligt.

Die Pflegedienst Riederle UG aus Oberrohr plant, im neuen Gewerbegebiet an der Mühlstraße eine Tagespflegeeinrichtung mit angeschlossenem ambulanten Pflegedienst zu errichten. Im Bebauungsplan seien Ausnahmen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke ausnahmsweise zulässig, so Stadtbaumeister Stephan Martens-Weh. Die Stadträte stimmten einstimmig für das Bauvorhaben. Aus Gründen der Dringlichkeit hatte Bürgermeister Alois Held ( CSU) das Thema auf die Tagesordnung des Stadtrats gesetzt. Peter Schoblocher (FW) monierte, dass dafür grundsätzlich der Bauausschuss zuständig sei. Er hoffe, dass dies eine Ausnahme bleibe, so Schoblocher.

Seit fünf Jahren kooperiert die Stadt mit dem Dominikus-Ringeisen-Werk zur Umsetzung von Inklusion. Regelmäßig finden diesbezüglich Sprechstunden und Aktionen statt, die das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung fördern sollen. Ende November läuft die bestehende Vereinbarung aus. Einstimmig stimmten die Stadträte für eine Verlängerung bis Ende November 2022.

Im Auftrag von Bürgermeister Alois Held (CSU) sprach der Seniorenbeirat der Stadt Thannhausen eine Empfehlung für die Besetzung der Funktion einer Inklusionsbeauftragten aus und schlug Margrit Jordan für diese Funktion vor. Einstimmig votierte das Gremium für diese Personalie.

Meinrad Veth (Grüne) monierte den starken Bewuchs des Gehwegs entlang eines privaten Grundstücks. Von ähnlichen Problemfällen, teils mitten in der Stadt, berichtete auch Gerd Olbrich (SPD). Grundsätzlich könnten Anwohner schriftlich auf ihre entsprechenden Pflichten hingewiesen und im Falle der Missachtung auch sanktioniert werden, so Stadtbaumeister Stephan Martens-Weh. Man müsse sich allerdings bewusst dafür entscheiden und überlegen, wie weit man als Verwaltung gehen möchte.

Bürgermeister Alois Held schlug vor, sich Gedanken zu machen, ob diese Arbeiten auch vom städtischen Bauhof übernommen werden könnten. Die Kosten dafür müssten dann als Gebühr auf die Bürger umgelegt werden.

Dies hielt Stadtrat Manfred Göttner (CSU) nicht für zielführend. Er sprach sich dafür aus, seitens der Stadt mit Nachdruck auf die entsprechenden Grundstücksbesitzer zuzugehen.

