Von 49 Gemeinden im Kreis Günzburg blieben 15 übrig

Die Diskussion über die von Bruno Merk eingeleitete Gemeindereform dauerte zehn Jahre. Die Auswirkungen zeigen sich noch immer.

Von Hans Bosch

Das Schlagwort Gebietsreform war in den Jahren zwischen 1967 und 1978, also vor rund 50 Jahren, in ganz Bayern Diskussionsthema Nummer eins. Initiiert vom damaligen Innenminister Dr. Bruno Merk und aufgeteilt in die beiden Bereiche Kreis- und Gemeindereform ergaben sich daraus auch für den mittelschwäbischen Raum starke Veränderungen, die teilweise erheblichen Widerstand auslösten. Kennzeichen dafür waren heftige politische Auseinandersetzungen, kommunale Feindschaften wurden deutlich und es sollte bis ins Jahr 1980 dauern, bevor nach verschiedenen Zwangseingemeindungen die letzten Korrekturen abgehakt werden konnten.

Bruno Merk, ehemaliger Landrat in Günzburg und damals CSU-Stimmkreisabgeordneter im Wahlkreis Günzburg/Krumbach hatte ganze Arbeit geleistet, musste aber nach elf Jahren Tätigkeit als Innenminister den angestrebten Abschluss der Reform seinem Amtsnachfolger Alfred Seidl überlassen. Es blieb trotzdem „seine“ Reform. Das Ergebnis: Aus bisher 143 bayerischen Landkreisen wurden 79 und die Zahl der Gemeinden verringerte sich 1978 von bisher 6962 auf 2051. 900 von ihnen wurden zudem Mitgliedsorte in Verwaltungsgemeinschaften. Die Diskussion über das Thema im damals noch eigenständigen Landkreis Krumbach hatte im Sommer 1967 ihren Auftakt. Erstmals wurde bekannt, dass 16 der insgesamt 49 Gemeinden ihre Eigenständigkeit verlieren werden, da sie weniger als 300 Einwohner haben. Es waren dies Attenhausen, Hagenried, Hairenbuch, Haupeltshofen, Hausen, Hohenraunau, Lauterbach, Oberbleichen, Oberegg, Oberwiesenbach, Premach, Schellenbach, Seifertshofen, Tiefenried, Unterbleichen und Weiler. Mit dem Verlust der Selbstständigkeit wurde die Frage verknüpft: Wem sollen sich die betroffenen Orte anschließen? Den Bürgern wurde eine Stellungnahme in Form einer geheimen Abstimmung angeboten, doch ergab sich meist nur die Alternative der Fusion mit einer größeren Nachbarkommune.

Gehen wir zuerst noch ein erhebliches Stück weiter zurück in die Geschichte einer solchen Gemeindereform. Den Auftakt bei uns machte anhand historischer Aufzeichnungen Münsterhausen, dessen Name aus dem nördlichen Münster und dem südlich angrenzenden Ortsteil Hausen entstanden ist. Eugen Miller schreibt darüber in seiner Ortsgeschichte, dass im Jahre 1424 die beiden Siedlungen als hochstiftische Lehen vom Augsburger Bischof in den Besitz der Ritter Freyberg-Eisenberg übergingen. Damals noch getrennt, wird über sie erstmals 1452 von einer Vereinigung gesprochen. Die Verbindung blieb kommunal und kirchlich bis in die Gegenwart erhalten, wenngleich es immer noch zwei Kirchen und zwei Friedhöfe gibt. Schulisch dagegen wuchs die Gemeinde erst mit dem Bau des neuen Unterrichtsgebäudes im Jahre 1986 zusammen.

Es sollte Jahrhunderte dauern, bis es zum nächsten gemeindlichen Zusammenschluss kommt. 1902 war dies zwischen Krumbach und Hürben der Fall. Drei Jahre später vereinigten sich Bayersried und Ursberg, allerdings unter dem Doppelnamen Bayersried-Ursberg und schließlich gab 1926 Höselhurst seine Selbstständigkeit auf und schloss sich Wattenweiler an.

Zurück zur Gemeindereform vor 50 Jahren. Wohin, war für manchen Ort eine nicht leicht zu beantwortende Frage. Beispiel Hagenried: Kirchlich gehörte es zu Kemnat, schulisch zu Münsterhausen und standesamtlich zu Edelstetten. Beendet wurde die Diskussion letztlich im Januar 1978 durch die Eingemeindung nach Münsterhausen, dem fünf Monate später die Fusion von Oberhagenried ebenfalls mit Münsterhausen folgte. Dieser Ortsteil mit seinen nicht einmal 25 Einwohnern gehörte bis zuletzt nach Edelstetten, wurde aber nach dem Ende dessen eigener Selbstständigkeit „heimatlos“. Da war für Hairenbuch und Weiler die Entscheidung nach Waltenhausen zu gehen, schon eher angebracht. Ähnliches galt für Haupeltshofen in Richtung Aletshausen und für Hausen in Richtung Stoffenried, Premach nach Ursberg und Schellenbach nach Ziemetshausen. Vorerst partnerlos blieben Attenhausen, Edenhausen, Billenhausen und Hohenraunau, was auch für Seifertshofen und Tiefenried gilt. Für Letzteres kam eigentlich nur die Ausgliederung in den Nachbarkreis Mindelheim und damit der Zusammenschluss mit Derndorf und schließlich mit Kirchheim in Frage.

Ähnliche Diskussionen bildeten sich auch in Ober- und Unterbleichen sowie Oberegg und Oberwiesenbach, denn nur gemeinsam überschritten sie die geforderte 300-Einwohner-Grenze. Probleme machte zudem der notwendige neue Name für dieses „Gebilde“. Die Bezeichnung Bleichen fand rasch Anklang, nicht aber die Vorschläge Wiesenegg oder Eggwies für Oberwiesenbach und Oberegg. Auch der Doppelname Bleichen-Wiesenbach fand wenig Fürsprecher, da er Oberegg nicht berücksichtigt hätte. Beendet wurde die Namensfrage durch den weiteren Fortgang der Reform. Die Bleicher liebäugelten schließlich mit einem Zusammenschluss mit Krumbach, „landeten“ letztlich aber bei Deisenhausen, während die beiden Wiesenbach und Oberegg nach ihrer Fusion selbstständige Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach wurden.

Es folgten Jahre lebhaftester Diskussionen wegen Fusionen mit Nachbarorten, hoffnungsvolle Gespräche um den Erhalt der Selbstständigkeit, vor Ort auch heftige politische Auseinandersetzungen und schließlich doch eine Reihe freiwilliger Zusammenschlüsse, bevor das große Merk‘sche Werk „Gemeindegebietsreform“ am 1. Mai 1978 nach mehreren Beschlüssen und Verordnungen durch den bayerischen Landtag abgesegnet war. Im Bereich Krumbach blieb es relativ ruhig, wenngleich Ursberg, vorgesehen als Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Thannhausen, später seine Selbstständigkeit zurück erkämpfte. Ohne große oppositionelle Äußerungen ging die Eingliederung von Schönebach und Uttenhofen aus dem Landkreis Augsburg nach Ziemetshausen sowie die Ausgliederung von Hasberg und Tiefenried nach Kirchheim und damit ins Unterallgäu über die Bühne.

