Von Krumbach aus mit dem Motorrad um die Welt

Plus Armin Thalhofer aus Krumbach reist für zwei Jahre mit dem Motorrad durch Afrika, Südamerika und Asien. Was er an neuer Erfahrung mit in den Alltag nimmt.

Anfang April diesen Jahres ist der Krumbacher Armin Thalhofer aufgebrochen: Zwei Jahre will er mit seinem Motorrad und anfangs rund 100 Kilo Gepäck um die Welt reisen. Afrika, Südamerika und Asien stehen auf seinem Plan. Von Italien aus ging es zunächst nach Israel, weiter nach Jordanien, Ägypten, dem Sudan, Äthiopien und Kenia. Mit seiner BMW 1200 GS Adventure, die er „meine Dicke“ nennt, ist er derzeit in Uganda und hat bereits 14000 Kilometer zurückgelegt. Wenn er sich sicher fühlt und der Platz es erlaubt, übernachtet er im Zelt. Wir haben mit dem 53-Jährigen über seine Reise gesprochen.

Sie sind bereits seit rund drei Monaten unterwegs. Haben Sie Ihre Entscheidung jemals bereut?

Armin Thalhofer: Keine Sekunde, und auch nie an einen Abbruch meiner Reise gedacht. Ganz im Gegenteil, mir war nach wenigen Wochen klar, dass dies die beste Entscheidung meines bisherigen Lebens war.

Warum die beste Entscheidung Ihres Lebens?

Thalhofer: Weil ich in bereits dieser kurzen Zeit maximal entschleunigen konnte und vielfach auf das gestoßen bin, auf das ich im Vorfeld als Alleinreisender am meisten gespannt war: aufgeschlossene und äußerst gastfreundliche Menschen.

Gibt es für die Aufgeschlossenheit konkrete Beispiele?

Thalhofer: Da gibts mehrere. Zum einen die beiden Hirtenjungen in Jordanien, die mich auf der Weide in den Bergen ganz spontan zum Tee eingeladen haben. Ich konnte kaum glauben, dass dies hier in der Einsamkeit der Berge so leicht möglich sein wird. Aber kaum war der Gedanken zu Ende gedacht, brannte schon ein kleines Feuer aus trockenen Büscheln und ein Teekessel stand im Feuer. Kessel, Tee, Zucker und Wasser hatte der ältere Junge aus der Satteltasche seines Esels hervorgezaubert. Bei uns in Deutschland ist das wohl kaum vorstellbar. Oder eben ganz allgemein in Jordanien und auch vor allem im Sudan. Die Menschen winkten mir immer freundlich zu, zollten mir Respekt mit einem „Daumen nach oben“, zeigten Interesse an mir, meinem Motorrad und meiner Reise und fragen immer, ob ich Hilfe nötig hätte, wenn ich mal für eine Pause stehen geblieben bin. Immer folgte der Satz „Welcome to Jorden“ beziehungsweise „Welcome to Sudan“. Vor allem in diesen beiden Ländern hatte ich das Gefühl, dass sich die Menschen freuen, wenn man ihr Land besucht.

Sudan: Zwischen Gefahr und Gastfreundschaft

Der Sudan gilt als gefährlich, als „Terroristenstaat“?

Thalhofer: Ich habe im Vorfeld viel, vor allem über den Sudan, gelesen und die Bevölkerung dort wurde von allen Reisenden, die bisher dieses Land besucht hatten, als extrem gastfreundlich beschrieben. Die Sudanesen sollen neben den Iranern zu den gastfreundlichsten der ganzen Erde gehören. Ich kann das für den Sudan nur bestätigen. Nie wurde mir mehr bewusst, wie stark sich das das Bild von einem Land, das man nur aus den Medien kennt, und die Bevölkerung vor Ort unterscheiden.

Einen Sandsturm erlebte der Krumbacher in der Wüste im Sudan. Bild: Thalhofer

Aktuell gibt es dort zahlreiche Proteste, die auch Todesopfer und Verletzte forderten, es herrschen bürgerkriegsähnliche Verhältnisse.

Thalhofer: Just in der Woche, als ich in der Hauptstadt Khartum gewesen bin, war es total friedlich, eine Einigung zwischen den oppositionellen Demonstranten und der immer noch herrschenden Militärregierung schien kurz bevor. Doch bereits zwei Tage nach dem ich die Stadt und das Land verlassen hatte, wurden die Proteste gewaltsam vom Militär niedergeschlagen und es soll mehrere hundert Tote gegeben haben. Das hat mich nach meinen Erfahrungen dort sehr traurig gestimmt und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass die Menschen dort schnellstmöglich eine demokratische Regierung bekommen, die sie allemal verdient hätten.

Haben Sie selber schon negative Erfahrung machen müssen, beziehungsweise Angst gehabt?

Thalhofer: Angst zu keinem Zeitpunkt, obwohl ich von den knapp drei Monaten, seit dem ich unterwegs bin, bis auf drei Wochen immer alleine gereist bin. Lediglich Ägypten empfand ich bisher als nicht so prickelnd. Das liegt zum einen an der mega-komplizierten Bürokratie – ich benötigte 15 Stunden, um mein Motorrad bei der Einreise aus dem Zoll zu bekommen, und wurde teilweise alle 40 bis 50 Kilometer an Checkpoints kontrolliert, beziehungsweise musste mich eskortieren lassen – und den oftmals sehr aufdringlichen Menschen, vor allem in den Touristenhochburgen Kairo, Luxor und Assuan. Ich hatte den Eindruck, die Menschen interessieren sich ausschließlich dafür, mir etwas zu verkaufen, beziehungsweise was zum Beispiel mein Motorrad, meine Sonnenbrille oder meine Lederhosen kosten. Ich denke, das ist vor allem eine Folge des übermäßigen Pauschaltourismus.

Krumbacher Motorradfahrer hatte Glück auf seiner Reise

Waren Sie schon einmal krank oder hatten eine Panne mit deinem Motorrad?

Thalhofer: Nein, weder noch. Ich esse fast immer Local Food, begrüße die Menschen immer mit Handschlag, wie es hier üblich ist und hatte damit bisher keine Probleme. Lediglich eine leichte Erkältung hatte ich bisher, nachdem ich den Sudan nach insgesamt fünf Wochen in Wüstengebieten mit Temperaturen bis zu 46 Grad im Schatten und 49 Grad in der Sonne verlassen hatte und nach Äthiopien eingereist bin. Das war ein krasser Wechsel von Temperatur und Klima, liegt Äthiopien doch im Schnitt über 2000 Meter hoch und die Temperaturen waren dort um bis zu 25 Grad kühler. Auch „meine Dicke“ lief die ersten knapp 14000 Kilometer bisher problemlos.

Warum haben Sie sich eigentlich für die Route über Ostafrika entschieden?

Thalhofer: Ursprünglich hatte ich geplant, entlang der Westküste Afrikas zu meinem ersten großen Etappenziel Kapstadt zu fahren. Aber kurz nach meiner Abreise in Krumbach habe ich eine Möglichkeit gefunden, mit einer Cargo-Fähre von Italien nach Israel zu kommen. Mich reizte die Schifffahrt auf diesem großen Schiff, zudem war ich noch nie im Nahen Osten und ich hatte die Möglichkeit, das für mich „richtige Afrika“ ab Kenia früher und intensiver genießen zu können.

Frei lebende Elefanten begegneten Armin Thalhofer in Kenia. Bild: Thalhofer

Was sind Ihre weiteren Pläne oder Ziele?

Thalhofer: Aktuell bin ich in Uganda. Kenia hat mich mit beeindruckender Savannenlandschaft und einer gigantischen Tierwelt überrascht. Ich habe bereits Zebras, Warzenschweine, Affen, Springböcke, Impalas, Giraffen und Elefanten aus ganz naher Entfernung sehen können. Das hat mich sehr beeindruckt. Ende September möchte ich in Kapstadt sein und bis dahin stehen noch Ruanda, Tansania, Malawi, Sambia, Botswana, Namibia und Südafrika auf der Liste der Länder, die ich besuchen möchte. Auch habe ich mittlerweile Einladungen in Malawi und Südafrika von mir bis dato fremden Menschen, die ich gerne annehmen möchte.

Haben Sie die Reise bis ins Detail geplant und die zahlreichen Visa schon von zuhause aus organisiert?

Thalhofer: Nein, ich wollte frei bei meiner Routenwahl sein und vor allem keinen Zeitdruck haben, da Visa oftmals einen begrenzten Zeitraum zum Einreisen haben.

Was nehmen Sie aus Ihrer bisherigen Erfahrung mit in den Alltag?

Thalhofer: Ich hoffe, dass ich nach meiner Reise, wenn ich wieder zurück in der Heimat bin, mich öfters an die positiven Erfahrungen erinnere und Touristen und offensichtlich Fremde auch mit einem „Welcome to Germany“ begrüßen werde.

Mehr Infos zur Reise gibt es auf seiner Homepage.

Lesen Sie zum Thema Motorrad-Reisen auch:

Mit 86 Jahren auf dem Motorrad nach Südfrankreich

Mit dem Motorrad durch die ganze Welt

Krumbach: So gelingt der sichere Start in die Motorradsaison

Wie Motorradfahrer sicher durch die Saison kommen