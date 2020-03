30.03.2020

Von der Schönheit in schweren Zeiten

Es ist wieder kalt. Doch der Frühling hat sich gezeigt. Das tut gerade jetzt gut

Von Peter Bauer

Der Blick auf all diese Blumen, der Gedanke an den Gesang der Vögel: All das ist in diesem Jahr mit einem seltsamen, auch zwiespältigen Gefühl verbunden. In der aktuellen Corona-Krise gerät der Blick auf die Schönheiten der Natur für viele in den Hintergrund. Und doch ist es gerade diese Schönheit, die Wucht des sich jetzt entfaltenden Frühlings, die ganz einfach guttut. Die Kälte ist mittlerweile wieder zurückgekehrt. Doch in den vergangenen Tagen zeigte sich das Wetter mitunter von seiner besten Seite. Insbesondere der warme Samstag war ein herrlicher Frühlingstag, den viele trotz der aktuellen Einschränkungen zum einen oder anderen Abstecher nach draußen nutzen konnten.

Welche Freude vielen gerade jetzt der „Blick auf den Frühling“ macht, zeigt eine Auswahl unserer Bilder, die wir zuletzt von unseren Lesern zugesandt bekommen haben. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken.

