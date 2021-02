vor 1 Min.

Von der Straße ins Tierheim

Michel und Max: Zwei liebe Kater suchen ein warmes Plätzchen

Die beiden Kater Michel und Max haben wohl schon einiges erlebt. Beide landeten von der Straße im Tierheim in Weißenhorn, berichtet die Einrichtung. Nun sucht das Tierheim für die beiden ein neues Zuhause.

hat „auf der Straße“ gelebt bevor er ins Tierheim kam. Es hat sich herausgestellt, dass er eine alte Kieferverletzung hat, dadurch mussten leider die verschobenen Zähne entfernt werden. Michel ist ein sehr lieber und ruhiger Kater, der sich jeden Tag mehr darüber freut, dass er nun ein warmes Körbchen hat und nicht mehr hungern muss. Wenn man ihm ruhig und geduldig begegnet, kommt er schnurrend heran und schmiegt sich dankbar an einen an. Für ihn sucht das Tierheim nun ein ruhiges Zuhause bei liebevollen „Dosenöffnern“, wo er später auch draußen wieder seine Rundgänge unternehmen kann. Michel ist circa 2017 geboren, gechipt, geimpft und kastriert.

kam gemeinsam mit Michel ins Tierheim. Auch er hat wohl schon so einiges in seinen jungen Jahren erlebt, daher ist er anfangs eher zurückhaltend. Doch wenn er einen kennt, kommt er freudig an und legt einem dankbar und vertrauensvoll sein Köpfchen in die Hand. Max ist ein sehr sozialer Kater, daher könnte er auch gerne gemeinsam mit Michel vermittelt werden, was aber kein Muss ist. Für den hübschen Max sucht das Tierheim ein ruhiges Zuhause mit Freigang, wo man ihm Zeit gibt, sich in Ruhe einzugewöhnen. Max ist circa 2017 geboren, gechipt, geimpft und kastriert. (pm)

Informationen unter Telefon 07309/425282 von 13 bis 14 Uhr.

