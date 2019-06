29.06.2019

Vor über 30 Jahren: So entstand der Landkreislauf

Der Landkreislauf hat sich im Laufe der Jahre stark verändert. Wie eine Wette ihn belebte und er zu einem der größten Breitensportereignisse in Schwaben wurde.

Von Alois Thoma

„Was der Landkreis Augsburg kann, das können wir doch auch!“ Dieser Gedanke hatte Hans Rupprecht, den Kämmerer und Sportbeauftragten des Landkreises Günzburg, lange beschäftigt. Es ist mittlerweile über 30 Jahre her, dass er mit seinem Vorschlag, einen Landkreislauf nach dem Muster des Nachbarkreises zu veranstalten, beim damaligen sportbegeisterten Landrat Georg Simnacher Gehör fand. Der Lauf war zu dem Zeitpunkt im Augsburger Raum fest etabliert und der inzwischen verstorbene Günzburger Kreischef sah kurz nach der umstrittenen Gebietsreform eine gute Gelegenheit, die einst selbstständigen Landkreise Günzburg und Krumbach mithilfe des Sports näher zusammenzuführen und zu einer sportlichen Familie zu machen. Am Samstag, 6. Juli, feiert der Landkreislauf nun ein rundes Jubiläum: Er findet zum 30. Mal statt.

Doch zurück zu den Anfängen. Im Sportkreis Günzburg des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV), damals geführt von Lorenz Steinle, war schnell ein „Laufpartner“ gefunden. Hans Rupprechts gute Verbindungen zum Sportreferenten aus Augsburg halfen bei den Vorbereitungen für den ersten Lauf im Kreis Günzburg nach Augsburger Muster. Im Sommer 1984 war es dann so weit: 630 Läuferinnen und Läufer in 63 Teams legten in zehn Etappen die Strecke von Offingen nach Krumbach zurück. Und es blieb nicht bei diesem Premierenlauf. Weitere Landkreisläufe folgten in zweijährigem Turnus (siehe Infokasten).

Anfang der 90er Jahre brachen die Teilnehmerzahlen ein

Als jedoch die Teilnehmerzahlen stagnierten, teils sogar zurückgingen und nicht mehr im Vergleich zum Aufwand standen, musste etwas geschehen. Unter dem damaligen Sportbeauftragten Dieter Jehle wurde in Zusammenarbeit mit unserer Zeitung eine Aktion nach dem Vorbild von „Wetten, dass…“ gestartet. Der Laufveranstalter war mit der provokanten Herausforderung an führende Personen aus der Kommunalpolitik sowie von Feuerwehr-, Schützen- und Musikvereinen herangetreten, dass sie es nicht schaffen, für den 6. Landkreislauf entsprechend Mannschaften aufzubieten. Die Herausgeforderten jedoch ließen sich nicht lumpen – mit dem Ergebnis, dass beim Landkreislauf 1994 von Krumbach nach Leipheim 840 Starter motiviert werden konnte.

Mit steigender Teilnehmerzahl wuchs auch der Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad der Breitensportveranstaltung, die dann im Jahr 2004 mit 1900 Läufern ihren bisherigen Teilnehmerrekord verzeichnete, als es von Krumbach in die Kreisstadt Günzburg ging. Dies war aber auch zugleich die letzte Veranstaltung, die in Form eines Staffellaufs quer durch den Landkreis führte.

Landkreislauf: Ein Lückenfüller wird zum Erfolgsmodell

Auf Betreiben des damaligen BLSV-Kreisvorsitzenden Lorenz Steinle hatte man ab 1997 in den ungraden Jahren als Lückenfüller zum Landkreislauf einen „Landkreis-Achter“ eingeführt, bei dem Start, Wechselstellen und Ziel an einem Ort waren. Der Name stammt daher, dass in diesem Format jedes Team aus acht Läufern bestand- Fünf der sechs Achter wurden vom SV Mindelzell ausgerichtet. War bei den Landkreisläufen von A nach B an den Wechselstellen oft tote Hose, so herrschte bei den Achtern dank der gebündelten Aktivitäten stets tolle Stimmung im Stadion, was sowohl bei den Läufern als auch den Zuschauern hervorragend ankam.

Ab dem Jahr 2008 wurde der Landkreislauf dann jährlich gestartet nach dem Muster des Achters. Dies erleichterte den Veranstaltern die Organisation enorm. Die vielen Wechselstellen, die Versorgung derselben mit Getränken, die zahlreichen Straßenabsicherungen auf dem Weg quer durch den Landkreis und die Autokarawanen, die sich zwischen den Wechselstellen bewegten, gehörten der Vergangenheit an.

Eine weitere Aufwertung erfuhr der Landkreislauf, als BLSV-Kreisvorsitzender Lorenz Steinle mit der Sparkasse Günzburg-Krumbach den ersten Sponsor an Land ziehen konnte. In den folgenden Jahren holten Steinle und dessen Nachfolger Fritz Birkner noch weitere Sponsoren ins Boot. Beim Lauf 1994 von Krumbach nach Leipheim war es erstmals möglich, alle Läufer mit T-Shirts als Erinnerung für ihre Teilnahme zu belohnen. Und das ist bis heute so geblieben. „T-Shirts als Belohnung und dies, ohne Startgebühren zu erheben, da werden wir von manch anderem Sportkreis beneidet“, weiß der heutige Kreisvorsitzende Fritz Birkner.

Seit 2008 machen auch Kinder und Nordic Walker mit

Landkreis und BLSV beließen es eines Tages nicht mehr beim Staffellauf allein. Seit dem Jahr 2008 sind auch Kinder und Nordic Walker in die Veranstaltung eingebunden. Letzteres ist auch ein Auffangbecken für ehemalige Landkreisläufer, die altersbedingt zurückstecken müssen, sich aber fürs schnelle Gehen mit den Stöcken noch fit fühlen. Der Landkreislauf ist also längst eine Generationen-Veranstaltung geworden, vor der auch die Technik nicht halt gemacht hat. Seit 2014 erfolgt die Auswertung und Zeiterfassung per Transponder. So ist es möglich, schon kurz nach dem Lauf die Ergebnisse abzufragen. Auch der Urkundendruck erfolgt über ein Portal, womit die Zeit bis zur Siegerehrung auf ein Minimum reduziert werden konnte.

Der Landkreislauf hatte in den jüngeren Jahren immer wieder Besonderheiten zu bieten. 2012 nahm erstmals eine Bürgermeister-Mannschaft teil, 2013 war Joey Kelly von der bekannten Popband „The Kelly Family“ als Läufer und Stargast in Ichenhausen dabei. 2015 machte große Hitze beim Lauf in Ebershausen eine Streckenverkürzung erforderlich und 2017 war in Mindelzell das „Team 4 Sport & Politik“ unter anderem mit der stellvertretenden Landrätin Monika Wiesmüller-Schwab, dem damaligen Staatssekretär Hans Reichhart, Taekwondo-Weltmeisterin Andrea Gruber und dem BLSV-Präsidenten Jörg Ammon am Start.

Die Zukunft des Landkreislaufs scheint gesichert

Und wie sieht der BLSV-Kreisvorsitzende Birkner die Zukunft einer der größten Breitensportveranstaltungen in Schwaben? „Solange die Teilnehmerzahlen so konstant bleiben und die Resonanz so gut ist, sehe ich sie recht positiv“, sagt Birkner und verweist auf den Hintergedanken der Veranstaltung, Sportler nicht nur zum Training für den Lauf, sondern über das ganze Jahr zu motivieren.

Der ehemalige Sportbeauftragte Dieter Jehle hat da seine eigene Version: „Für mich ist der Landkreislauf der jährliche TÜV. Er gibt mir die Antwort auf die Frage, ob ich mich wohl fit genug gehalten habe, um da mitlaufen zu können.“

