vor 24 Min.

Vorfahrt in Langenhaslach genommen: 11.500 Euro Schaden

In Langenhaslach hat ein Autofahrer einem anderen Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt genommen. Beim darauffolgenden Unfall entstand ein hoher Sachschaden.

Am Samstagabend fuhr ein Autofahrer in Langenhaslach auf der Edelstetter Straße in westlicher Richtung und wollte an der Einmündung zur Hauptstraße in Richtung Neuburg einbiegen. Dabei übersah er laut Polizei ein von links kommendes, vorfahrtsberechtigtes Auto, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 11.500 Euro.

Unfall in Langenhaslach: Ein Fahrer kommt ins Krankenhaus

Der Fahrer des vorfahrtsberechtigten Fahrzeuges wurde zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. (zg)

