12:11 Uhr

Vorfahrt in Thannhausen missachtet: 3500 Euro Schaden an Autos

In Thannhausen hat es am Ostermontag gekracht.

Ein 54-Jähriger nahm einer Fahranfängerin die Vorfahrt. Ein Unfall ließ sich nicht mehr vermeiden.

Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden von rund 3500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Ostermontag gegen 13:35 in der Wiesenthalstraße in Thannhausen. Ein 54-jähriger Autofahrer kam von der Stadlerstraße und missachtete die Vorfahrt einer 18-Jährigen. Die Fahrerin und deren erlitten leichte Verletzungen. (zg)

