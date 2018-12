05.12.2018

Vorstand des Förderkreises bestätigt

Gabi Tuchel und Daniel Baier bleiben Vorsitzende

Zehn Jahre besteht der Förderkreis des Privaten Sonderpädagogischen Förderzentrums Ursberg inzwischen und er leistet für die Kinder und Jugendlichen der Förderschule unverzichtbare Unterstützung. So konnte der Verein durch eingehende Spenden zahlreichen bedürftigen Schülern ein regelmäßiges warmes Mittagessen oder die Teilnahme an Klassenfahrten und Ausflügen ermöglichen. Auch der Besuch von Theatervorführungen oder der Kauf von Spielgeräten für die Ganztagsbetreuung wäre ohne Hilfe des Förderkreises oftmals nicht möglich. In Kürze werden Wasserspender an verschiedenen Orten im Schulhaus beschafft, an denen die Kinder ihre Trinkflaschen regelmäßig mit frischem Wasser auffüllen können.

Bei den im Rahmen der Jahreshauptversammlung abgehaltenen Neuwahlen wurden die Vorsitzende Gabi Tuchel und ihr Stellvertreter Daniel Baier in ihren Ämtern bestätigt, ebenso die Kassiererin Simone Endres und die Schriftführerin Karin Sluka. Zur Kassenprüferin wurde Evi Huggenberger ernannt. Schulleiterin Ulrike Egger dankte in einem Grußwort dem Vereinsvorstand herzlich für das große Engagement zum Wohle von Schule und Schülern.

