Vorträge und Workshops

Veranstaltungen auf dem Sonnenhof

Auf dem Sonnenhof Kunst-, Natur- und Umweltbildungs-Zentrum in Ziemetshausen, Ortsteil Bauhofen, gibt es neu in diesem Jahr eine monatliche Vortragsreihe. In der letzten Woche des Monats laden Vorträge von Diplom-Biologin Gabriele Rosal Heinze ein zu einem geselligen Abend oder Nachmittag.

Am Dienstag, 21. Mai, 20 Uhr findet ein Vortrag über Orbs und ihre Besonderheiten statt. Phantastische Effekte auf Bildern – mit anschließendem Photo-Workshop.

Am Mittwoch, 22. Mai, 20 Uhr gibt es den beliebten Multimedia Vortrag: „Mit dem Pferd im Schritttempo über die Alpen.“ Eine Reise per Pferd vom Sonnenhof bis Venedig.

Am Donnerstag, 23. Mai, 20 Uhr heißt der Vortrag: „Die Botschaft des Wassers. Lebendiges Bewusstsein im Wasser.“ Die Arbeit von Masaru Emoto wird vorgestellt (Multimedia-Vortrag).

Am Freitag, 24. Mai, 20 Uhr, gibt es einen Vortrag über Kinesiologie, die Methode des Muskeltestes.

Am Samstag, 25. Mai, 20 Uhr gibt es den „Bleib-Gesund-Erlebnis-Vortrag“ rund um die Gesundheit und alternative Produkte.

Am Sonntag, 26. Mai, 15 Uhr findet eine Kinderbuchlesung für Familien mit der Autorin statt – mit anschließender Kreativwerkstatt und Malaktion.

Anmeldung und Info auf dem Sonnenhof unter der Telefonnummer 08284/928484. (pm)

