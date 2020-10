vor 21 Min.

Vortrag: Experte sprach über Wunderheilungen

Über Wunderheilungen referierte Dr. Wolfgang Hödl (links) in Maria Vesperbild. Wallfahrtsdirektor Monsignore Erwin Reichart (rechts) will den Arzt zu einem weiteren Vortrag über Wunderheilungen in Lourdes einladen.

Warum Dr. Wolfgang Hödl meint, medizinisch unerklärbare Heilungen seien Zeichen für Gottes Wirken

Ist Gott auch heute noch erfahrbar? Können die Menschen der Gegenwart Gottes Aktivität im Hier und Heute erkennen oder müssen sich die Zeitgenossen allein auf das verlassen, was überliefert worden ist? Die Bibel erklärt an vielen Stellen, dass Gott sich durch Wunder offenbare. Jesus ließ Aussätzige rein werden, Blinde machte er sehen, Lahme gehen und erweckte Tote zum Leben. Wunderheilung, das gebe es auch heute noch, und zwar in einem weit größeren Ausmaß, als man denke. Das ist der Ansatz des österreichischen Arztes Dr. Wolfgang Hödl, der auch Mitglied der medizinischen Kommission ist, welche Wunderheilungen am Wallfahrtsort Lourdes untersucht.

An zwei Beispielen aus der jüngeren Vergangenheit demonstrierte Wolfgang Hödl bei seinem Vortrag im Pilgerhaus, was eine Wunderheilung ist. Eine Frau in der Karibik hatte ein Kind mit schweren Behinderungen. Eines Nachts träumte die Frau von einem Mann in Weiß, der dafür sorgen werde, dass ihr Kind laufen könne. Was der Traum bedeutete, wurde ihr beim Besuch des Pontifikalamtes anlässlich einer Reise von Papst Johannes Paul II. verständlich. Der Papst kam in seinem weißen Ornat durch die Menschenmenge auf die Frau und das Kind zu und segnete das Kind. Am nächsten Tag konnte das Kind laufen.

Das zweite Beispiel von Wolfgang Hödl handelte von einer Frau in Israel, der operativ ein großer Knochentumor an der Hüfte entfernt werden sollte, was auch zum Verlust eines Beines geführt hätte. Kurz vor der Operation fiel der Strom aus. Kurz vor dem Ersatztermin ereignete sich in Tel Aviv eine Massenkarambolage mit vielen Schwerverletzten, wieder konnte der Eingriff nicht vollzogen werden. Den dritten Operationstermin sagte die Frau ab, weil ihre Mutter schwer erkrankt war und sie sich um sie kümmern musste. In dieser Phase betete sie viel und als sie zur Voruntersuchung für den chirurgischen Eingriff ins Krankenhaus kam, war kein Tumor mehr feststellbar.

Das Phänomen unerklärbarer Heilungen wird in der Medizin derzeit intensiv diskutiert, es gibt eine Fülle von Fachliteratur hierzu. Kein Verständnis habe er für diejenigen Kollegen, die mit abstrusen Hypothesen klären wollten, was wissenschaftlich und rational nicht zu verstehen sei, erklärte Wolfgang Hödl. Sympathischer sei ihm die Position der Mediziner, die zugäben, dass Scharfsinn und Forschung hier nichts mehr ausrichten könnten. Seine Überzeugung, dass bei den Wunderheilungen Gott wirke, leitet Wolfgang Hödl aus seiner eigenen Biografie ab. Er sei selber ein erfolgreicher und viel beschäftigter Arzt gewesen, in dessen Leben Gott keinen Platz mehr gehabt hatte. An seinem Leben habe er auch nach Krebsdiagnose und Operation nichts geändert, aber fortan einen Rückschlag nach dem anderen erlitten. Vor dem Schlimmsten habe ihn seine Frau Marlies bewahrt, die an zwei besonders kritischen Punkten seiner Krankheitsgeschichte eine Gebetskette initiierte und über seinen Kopf hinweg eine Wallfahrt nach Fatima buchte. Erst spät habe er erkannt, dass Gott ihn durch die Krankheit dazu führen wolle, sich als Arzt in den Dienst der Verkündigung der Wundertaten Gottes zu stellen.

Was an Wunderheilungen in Lourdes bekannt werde und was die Kirche davon als Wunder anerkennen wolle, das sei nur die Spitze des Eisbergs, da ist sich Wolfgang Hödl sicher. Mehr und Genaueres wollten die Besucher am Ende des Vortrags wissen über die Arbeit und die Ergebnisse der international besetzten, medizinischen Kommission, die sich mit den Wunderheilungen befasst. Wallfahrtsdirektor Monsignore Erwin Reichart sagte zu, Dr. Wolfgang Hödl zu einem weiteren Vortrag über die Heilungen in Lourdes einzuladen. (hli)