Wahl-Podium zur Krumbacher Bürgermeisterwahl in der FOS/BOS

Die neue Fachoberschule und Berufsoberschule an der Lichtensteinstraße in Krumbach. Dort findet die Podiumsdiskussion der Mittelschwäbischen Nachrichten statt.

Diskussion mit den Kandidaten Hubert Fischer, Gerhard Weiß und Angelika Hosser.

Von Peter Bauer

Es ist eine Bürgermeisterwahl, wie sie Krumbach lange nicht erlebt hat. Neben Amtsinhaber Hubert Fischer (JW-OL) stellen sich mit Zweitem Bürgermeister Gerhard Weiß ( CSU) und Angelika Hosser (Grüne) zwei weitere Kandidaten zur Wahl. Am Dienstag, 3. März, findet ab 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) eine Podiumsdiskussion der Mittelschwäbischen Nachrichten mit den drei Kandidaten statt. Am Diskussionsabend planen wir für unsere Online-Nutzer auch wieder einen ausführlichen Liveticker. Daher wird die Debatte nicht, wie zunächst geplant, im Stadtsaal, sondern in den Räumlichkeiten der neugebauten FOS/BOS in der Lichtensteinstraße stattfinden.

Die Themen des Abends

Moderierend durch den Abend führt MN-Redaktionsleiter Peter Bauer. Mit Blick auf das Podium können uns auch Leser Fragen zukommen lassen. Ihre Fragen können Sie gerne schicken. Verkehr, Infrastruktur, Kita-Plätze und natürlich die Zukunft des Schul- und Sportzentrums: Diese und andere mitunter viel diskutierte Themen werden im Stadtsaal eine zentrale Rolle spielen.

Die Bürgermeister-Kandidaten und das, was sie für Krumbach bewegen wollen, stellen wir heute auch in ausführlichen Porträts vor (Seiten 30/31).

Leserfragen: Gerne können uns auch Leser Fragen für die Podiumsdiskussion zukommen lassen. Sie können diese an die Adresse redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de schicken. Oder auch als Nachricht über die Facebookseite unserer Zeitung. Und natürlich auch per Post (Bahnhofstraße 48, 86381 Krumbach).

Liveticker: Auch zum Krumbacher Podium planen wir einen Liveticker unter www.mittelschwaebische-nachrichten.de/lokales

Weitere ausführliche Informationen zur geplanten Podiumsdiskussion finden Sie hier:

Bürgermeisterwahl: Krumbacher Kandidaten auf dem MN-Podium

Die Kandidaten der Krumbacher Bürgermeisterwahl stellen wir auch in Einzelpoorträts vor:

Fischer will Krumbach mit Dynamik weiter voranbringen

Gerhard Weiß: „Krumbach braucht neue Politik-Kultur“

Angelika Hosser will Krumbach ein „freundlicheres Gesicht“ geben





