28.02.2020

Wahlpodium in Krumbach: Letzte Vorbereitungen für den Liveticker

Letzte technische Vorbereitungen für den Liveticker in der FOS/BOS: Unser Bild zeigt von links MN-Redakteurin Annegret Döring, Lehrer Martin Streicher, MN-Redaktionsleiter Peter Bauer, Lehrer Andreas Nießner und Schulleiterin Dr. Elvira Seibold. Die Debatte beginnt am Dienstag, 3. März, um 19.30 Uhr, Einlass ist um 18.30 Uhr.

Am 3. März laden wir die Krumbacher Bürgermeister-Kandidaten zur Diskussionsrunde in die FOS/BOS ein. Wir begleiten das Podium im Liveticker.

Zwölf Jahre ist Bürgermeister Hubert Fischer (JW/OL) im Amt. Jetzt kandidiert er für eine dritte Periode. Doch anders als im Jahr 2014, als er einziger Kandidat bei der Wahl war, gibt es diesmal gleich zwei Gegenkandidaten: Gerhard Weiß , amtierender Zweiter Bürgermeister, CSU , und Angelika Hosser , Grüne.

Hubert Fischer, amtierender Bürgermeister und Kandidat von JW-OL. Bild: Martina Kaiser

Wie vor Kurzem in Thannhausen (hier gibt's den Liveticker zum Nachlesen) veranstalten die Mittelschwäbischen Nachrichten auch zur Bürgermeisterwahl in Krumbach eine Podiumsdiskussion. Sie ist für Dienstag, 3. März, in der FOS/ BOS geplant. Beginn der Debatte ist um 19.30 Uhr, Einlass um 18.30 Uhr.

Bürgermeister-Wahl in Krumbach: Das sind die wichtigen Themen

Verkehr, Infrastruktur, Kita-Plätze und natürlich die Zukunft des Schul- und Sportzentrums: Diese und andere mitunter viel diskutierte Themen werden eine zentrale Rolle spielen. MN-Redaktionsleiter Peter Bauer wird durch den Abend führen und den Kandidaten Fragen zu aktuellen Themen der Krumbacher Kommunalpolitik und zu den Zukunftsperspektiven für die Stadt stellen.

Gerhard Weiß, CSU Bild: Tobias Atzkern

Auch die Zuschauer können selbst Fragen stellen. Plätze gibt es, solange der Vorrat reicht. Wer nicht vor Ort dabei sein kann, verpasst aber nichts. Die Redakteurinnen Annegret Döring und Angelika Stalla begleiten den Abend im Liveticker.

Angelika Hosser, Kandidatin der Grünen Bild: Foto-Weiß

Podium zur Bürgermeister-Wahl in Krumbach: Der Liveticker





