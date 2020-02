vor 42 Min.

"Wahrhaftigkeit oder Selbstschutz?" ist die Frage im Kellertheater Ursberg

Eine Schlüsselszene im Drama „Jugend ohne Gott“ nach Ödön von Horváth im Ursberger Kellertheater: Die Eltern von Ottilie Neumann beschweren sich in Gegenwart des Schulleiters bei der Lehrerin.

Oberstufenschüler des Ringeisen-Gymnasiums Ursberg spielen im Kellertheater „Jugend ohne Gott“ von Ödön von Horvath.

Der Oberstufenkurs „Theater und Film“ des Ringeisen-Gymnasiums der St. Josefskongregation brachte unter der Leitung von Lucia Mehr ein ungewöhnliches Stück erfolgreich auf die Bühne: „Jugend ohne Gott“. Ödön von Horváth, aus dessen Feder der gleichnamige Roman stammt, wurde 1901 im heutigen Kroatien (damals Österreich-Ungarn) geboren und lebte auch mehrmals in München, wo er sich 1921 an der Universität für psychologische, literatur-, theater- und kunstwissenschaftliche Seminare einschrieb. Ab dem Jahr 1920 begann er mit seiner schriftstellerischen Tätigkeit und wurde schnell bekannt. In seinen Werken setzte er sich auch kritisch mit dem NS-Regime auseinander, zu dessen Opfern seine Familie zählte. Nachdem das Elternhaus von der SA durchsucht worden war, verließ Ödön von Horváth Deutschland und besuchte 1938 Paris, wo er kurz darauf starb.

Sein Roman „Jugend ohne Gott“ wurde von Christopher Hampton zum Theaterstück umgeschrieben und als modernes Drama aufgebaut. Es besteht aus vielen verschiedenen Szenen, die zwar chronologisch angeordnet, aber kurz gehalten sind und schnell aufeinanderfolgen – eine wahre Herausforderung im Übrigen für das Umbauteam.

Indoktriniert in der Zeit des Nationalsozialismus

Zum Inhalt: Eine Lehrerin für Geschichte und Geografie unterrichtet zur Zeit des Nationalsozialismus die Mädchenklasse eines Gymnasiums und stößt dort immer wieder auf indoktrinierte, „stumme Fische“, die einfach wiedergeben, was sie durch die Propagandamaschinerie jeden Tag vorgesagt bekommen. So „[sind] Neger“ laut Ottilie Neumann „keine Menschen“ und „die Stärkeren dürfen über die Schwächeren herrschen“. Die Lehrerin kann sich mit dieser Einstellung nicht anfreunden, setzt sich für Humanität ein und wird denunziert. Das hat zur Folge, dass sie sich vor dem Direktor der Schule, der eigentlich selbst Pazifist ist, sich aber der allgemeinen Lethargie unterwirft, und den Eltern Neumann für ihre Aussagen verantworten muss. Daraufhin beginnt der innere Konflikt der Hauptfigur zwischen den eigenen Werten und dem Wunsch eines jeden Menschen, sicher und unbeschadet zu überleben.

Die Handlung springt danach und der Zuschauer wird in ein Ferienlager geführt, in dem die Mädchen zusammen mit der Lehrerin und einem Feldwebel einige Tage verbringen. Hier geht die thematische Auseinandersetzung mit der Entmenschlichung der jungen Generation weiter, es kommt aber auch ein zweiter Handlungsstrang hinzu: Ottilie Neumann wird tot aufgefunden und keiner weiß, wer der Mörder ist. Auch die Lehrerin fragt sich, ob sie schuld am Tod des Mädchens ist, da sie das Tagebuch Rosas, einer Mitschülerin, heimlich aufgebrochen und gelesen und dadurch Streit zwischen den Mädchen ausgelöst hat. Natürlich vermuten nun alle, dass Rosa die Mörderin Ottilies ist. Hier entsteht nun ein weiteres Dilemma für die Lehrerin: Wenn sie sich selbst verrät, verliert sie vielleicht ihren Job und ihr Gesicht, wenn sie weiter schweigt, wird der wahre Mörder Ottilies wahrscheinlich nie überführt.

Ein Drama um den Umgang der Menschen miteinander

Das Drama behandelt nicht nur gesellschaftskritisch den Umgang der Menschen miteinander, sondern es stellt auch jedem Zuschauer immer wieder die Frage, was nun die richtige Entscheidung ist – eine Thematik von bleibender Aktualität, die von den jungen Schauspielerinnen und Schauspielern auf beeindruckende Weise behandelt wurde. Denn irgendwann kommt jeder Mensch in Situationen, in denen er sich entscheiden muss: „Wahrhaftigkeit oder Selbstschutz?“ (zg)

Themen folgen