Waldkirch hegt Finalambitionen

Der SV Waldkirch startet in seine fünfte Saison als Luftpistole-Erstligist. Über Neuzugänge im Team, die selbst gewählte Rolle das Außenseiters und die Magie des Zauberorts Rotenburg an der Fulda.

Von Jan Kubica

Los geht’s – und das gleich mit einem Knüller. Im ersten Wettkampf der neuen Bundesliga-Runde stehen die Luftpistole-Schützen des SV Waldkirch am Samstag dem amtierenden deutschen Meister SGi Ludwigsburg gegenüber. Zweiter Gegner am Auftakt-Wochenende in Kelheim wird einen Tag später der SV Altheim-Waldhausen sein.

Wie beinahe immer ist es das erste Saisonziel der Waldkircher, einen der ersten vier Plätze in der Bundesliga-Gruppe Süd zu ergattern. Nur dann sind sie im Finale um die deutsche Meisterschaft dabei, das Anfang Februar 2020 in Rotenburg an der Fulda ausgetragen wird. Viermal in Folge hat der Verein aus dem Waldwinkel die Qualifikation für die Endrunde geschafft. Selbst in der zurückliegenden, eindeutig als Phase des Umbruchs deklarierten und zudem weitestgehend ohne die Hilfe von Olympiasiegerin Anna Korakaki bestrittenen Runde, klappte es scheinbar spielend.

Vieles ist Kopfsache

Für die Zukunft bedeutet das gar nichts. Die alte Sportweisheit, nach der jeder Wettkampf bei Null beginnt, gilt im Schießen uneingeschränkt. Zwischen Siegen und Scheitern liegen Winzigkeiten; Vieles, in Einzelfällen auch Alles ist Kopfsache.

Genau dafür besitzen die Waldkircher eine routinierte Spezialistin. Trainerin Elfriede Weigelt hat jede erdenkliche Situation schon irgendwann mal erlebt und sie versteht es meisterlich, ihr sportliches und psychologisches Fachwissen punktgenau zu vermitteln. Zu ihren Erfahrungswerten zählt: „Schießen können sie alle. Manchmal muss man ihnen halt wieder sagen, dass die Zehn in der Mitte ist.“

Die Luftpistole-Schützen des SV Waldkirch starten in ihre fünfte Bundesliga-Saison. Im Jahr 2016 wurde der damalige Aufsteiger sogar Deutscher Meister. Der Sportredakteur der Günzburger Zeitung, Jan Kubica, spricht über den bevorstehenden Heimwettkampf und die Titelchancen. Video: Bernhard Weizenegger

Mit ihrer Ruhe erreicht Weigelt vor allem junge Schützen und das dürfte ein Hauptgrund sein, warum so viele große Talente aus der weiteren Region in Waldkirch landen. In dieses Bild passt auch der aktuelle Neuzugang für das Bundesliga-Team, Lea Kleesattel. Zweimal wurde die 20-Jährige aus Langenpreising (Landkreis Erding) deutsche Meisterin im Nachwuchsbereich, aktuell landete sie bei der Juniorinnen-Europameisterschaft auf Platz sechs. Weigelt coachte das Super-Talent bereits im Schülerbereich und ist überzeugt: „Sie passt bei uns gut rein.“

Larissa Böck hofft auf Bundesliga-Einsätze

Dasselbe gilt für Larissa Böck. Die Balzhauserin startet erstmals als Nummer eins im Bayernliga-Team des SV Waldkirch und darf zuversichtlich darauf hoffen, zu ersten Bundesliga-Einsätzen zu kommen. Umso mehr gilt das, weil Weigelt den Begriff Ausbildungsverein nicht nur auf der Zunge führt, sondern im Herzen trägt. „Wir sind immer angetreten, talentierten Schützen eine Heimat zu bieten. Und die Jungen müssen irgendwann in der Bundesliga schießen, wenn sie weiterkommen wollen“, sagt die Trainerin.

Diese Einstellung überträgt Weigelt auf die Trainerebene. Hier baut sie künftig auf ihren Schützen Sebastian Kugelmann als Assistent. Die Trainerin sieht in ihm auch abseits sportlicher Kompetenz „eine gute Wahl. Er weiß, wovon er spricht und er weiß vor allem, wie sich der Schütze am Stand fühlt.“

Eine tragende Säule in der Mannschaft ist weiterhin Alexander Kindig. Auch für die Nummer zwei im Waldkircher Kader (in der internen Setzliste steht er zu Saisonbeginn lediglich hinter Anna Korakaki, die in der nun beginnenden Runde erneut nicht immer dabei sein wird) ist Wettkampfangst ein Fremdwort. Er macht sich nicht verrückt, weiß häufig bis unmittelbar vor dem ersten Schuss nicht einmal, gegen wen er antritt. Stattdessen geht er stets mit dem Gedanken „Der Kopf ist ruhig, der Körper ist bereit“ an den Stand. Bisher hat sich das bewährt; in der vergangenen Runde schoss er kein Ergebnis unter 380 Ringen. „Ich bin voll dafür, dass ich das wieder schaffe“, sagt der Junioren-Weltmeister von 2014.

Aufsteiger holt den Weltranglisten-Ersten

Falls es klappt, wäre es schon ein großer Schritt Richtung Platz vier. Allerdings schätzt Weigelt die Konkurrenz im Süden etwas stärker ein als noch im Vorjahr. Aufsteiger SG Scheuring beispielsweise hat gleich mal den Weltranglisten-Führenden Artem Chernousov aus Russland verpflichtet.

Aber Waldkirch besitzt eben auch Qualität. Und es darf auf die Magie des Zauberorts Rotenburg bauen. Genau dort wurde der damalige Bundesliga-Aufsteiger Anfang 2016 sensationell deutscher Meister. Diese Erinnerung ist immer noch frisch und bei aller Neigung zur realistischen Zielsetzung hat Weigelt schon auch den Spruch „In Rotenburg hat’s den Unseren so gut gefallen, da wollen sie wieder hin“ drauf.

Den Anfang einer gewiss spannenden Saison markiert jetzt die Vorfreude auf das Auftakt-Wochenende. Waldkirch fühlt sich einmal mehr wohl in der selbst gewählten Rolle des Außenseiters, ist aber auch selbstbewusst genug, um sich Chancen auszurechnen. Aus der Aufstellung macht Weigelt im Vorfeld ein großes Geheimnis, sie bemerkt jedoch: „Alexander Kindig muss sich vor niemandem in der Liga verstecken, Matthias Holderried ist gut in Form und auf den anderen Positionen sind wir auch gut aufgestellt.“

Mit Können und Nervenstärke

Angst vor vermeintlich großen Namen ist aus diesen Worten nicht herauszufiltern. Warum auch? Das gewisse Extra an Können, Nervenstärke und Psychotricks haben die Schützen aus dem kleinen schwäbischen Dorf schon oft genug ausgepackt, um sich nachhaltig Respekt in der Szene zu verschaffen. Keiner weiß vor dem ersten Schuss, wo er steht; das gilt auch für alle anderen. Und deshalb sagt Weigelt selbstbewusst: „Wir wollen so viel gewinnen wie möglich. Am liebsten wären uns drei Einzelpunkte pro Wettkampf.“

