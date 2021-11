Waltenhausen

vor 33 Min.

24 Bauplätze: Das sind die Pläne im neuen Waltenhausener Wohngebiet

Plus Der Bebauungsplan „Südlich der Tannengehaustraße“ in Waltenhausen kann bald öffentlich ausgelegt werden. Der Weg, bis die ersten Häuser stehen, ist aber noch weit.

Von Werner Glogger

In Waltenhausen sollen Häuser und Wohnanlagen entstehen. In der Gemeinderatssitzung wurde ein großer Schritt in die Richtung gemacht. Die Einarbeitung einiger Änderungen in die ursprüngliche Entwurfsskizze mit Beschlussfassung ist ein weiterer Schritt zur Realisierung des neuen Baugebietes „Südlich der Tannengehaustraße“ in Waltenhausen. Das war eines der wichtigsten Themen in der Novembersitzung des Gemeinderates, die coronabedingt wieder im Bürgerheim stattfand. Bis dort gebaut wird, müssen aber noch andere Punkte geklärt werden.

