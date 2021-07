Waltenhausen

vor 26 Min.

Eiserne Hochzeit in Waltenhausen

Plus Leonhard und Franziska Rampp aus Waltenhausen feiern mit der Eisernen Hochzeit ein seltenes Ehejubiläum. Was sie in 65 Jahren Ehe erlebten.

Von Werner Glogger

Nur wenigen Ehepaaren ist es vergönnt, dass sie 65 Jahre gemeinsam durchs Leben gehen, Höhen und Tiefen erleben durften. Auf diese lange Zeitepoche blickten dieser Tage Leonhard und Franziska Rampp aus Waltenhausen zurück und begingen im Kreise ihrer Familie den seltenen Ehrentag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen