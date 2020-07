vor 24 Min.

Waltenhausen-Haupeltshofen: Kreisstraße wird gesperrt

Arbeiten auf der Verbindung zwischen den beiden Orten. Was dies ab Montag, 13. Juli für die Verkehrsteilnehmer bedeutet.

Das Staatliche Bauamt Krumbach informiert, dass die Kreisstraße GZ 13 zwischen Waltenhausen und Haupeltshofen aufgrund von umfassenden Straßeninstandhaltungsarbeiten für den Verkehr voll gesperrt werden muss.

Die Bauarbeiten und die damit verbundene Vollsperrung der Kreisstraße GZ 13 zwischen Waltenhausen und Haupeltshofen beginnen, so das Bauamt, ab Montag, 13. Juli und enden voraussichtlich am Freitag, 24. Juli. Um die Verkehrseinschränkungen so gering wie möglich zu halten erfolge die Vollsperrung lediglich tagsüber zwischen 7.30 Uhr und 17.30 Uhr. Eine entsprechende Umleitungsempfehlung ist während des Zeitraums der Vollsperrung ausgeschildert, wobei Rettungsfahrzeuge sowie der Schul- und Linienbusverkehr berechtigt sind die Baustelle zu passieren.

Das Staatliche Bauamt Krumbach bittet die Verkehrsteilnehmer und Anwohner für die Umwegigkeiten um Verständnis. (zg)