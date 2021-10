Waltenhausen

06:00 Uhr

Neues Baugebiet für Waltenhausen gibt es nur in abgespeckter Form

Plus Das Baugebiet von Waltenhausen "Südlich der Tannengehaustraße" kann nur teilweise erschlossen werden. Was im Gemeinderat dazu gesprochen wurde und wie es mit der Planung weitergehen soll.

Von Werner Glogger

Die zur Verfügung stehende Grundstücksfläche wäre groß genug für das neue Baugebiet "Südlich der Tannengehaustraße", in dem insgesamt rund 40 Wohnhäuser gebaut werden könnten. Doch das Vorhaben könnte nur in einer abgespeckten Version realisiert werden, war in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Waltenhausen im Bürgerheim zu erfahren. Das gesamte Areal grenzt im Südwesten von Waltenhausen an den Siedlungsbestand der Tannenbergstraße an. Dort befindet sich auch der Verlauf der einst vorgesehenen Umgehungsstraße der Kreisstraße 13, dessen Fläche seit vielen Jahren im Besitz der Gemeinde ist. Die Chance, die umgebenden Grundstücke zu erwerben, war mit ein Grund, weshalb dieser Bereich für ein neues Baugebiet favorisiert wurde.

