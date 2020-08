14:00 Uhr

Waltenhausen: Wenn eine Straßenlampe zum Hindernis wird

Über die Versetzung einer Straßenlampe vor einem Grundstück in der Straße „Ziegelstadel“ diskutierte der Waltenhauser Gemeinderat.

Plus Diskussion des Rates bei einem Ortstermin. Für welches Vorgehen sich der Waltenhauser Gemeinderat schließlich entschieden hat.

Manchmal können es nur ein paar Meter sein, die einen wesentlichen Unterschied ausmachen. Deutlich wird dies gerade in Waltenhausen, wo es um den passenden Standort für eine Straßenlampe geht. Was die Gemeinde jetzt tun möchte.

Neben dem Entwurf zu einer Satzung zur Erhaltung des dörflich gewachsenen Ortsbildes standen in der jüngsten Sitzung des Waltenhauser Gemeinderates im Bürgerheim weitere Themen zur Beratung an. Im Zuge der längst erfolgten Erschließungsmaßnahmen im Baugebiet „Waltenhausen Süd-West“ wurde auch die dort gebaute Straße „Ziegelstadel“ mit modernen Straßenlampen in LED-Technik ausgestattet.

Dabei war bei der Festlegung der Standorte ein gleichmäßiger Abstand unter Wahrung der bestmöglichen Ausnutzung des Lichtkegels zu beachten.

Beim beginnenden Neubau eines Wohnhauses an diesem Straßenzug stellte sich nun heraus, dass die Ständerlampe die Grundstückszufahrt behindere. Der Bauherr beantragte deshalb eine Versetzung um vier Meter. Um den Antrag entscheiden zu können, begutachtete der Gemeinderat vor Sitzungsbeginn die Lage vor Ort und stellte fest, dass die Lampe zwar ungünstig platziert sei, aber die sieben Meter breite Einfahrt ausreichend wäre, um auf das Grundstück zu gelangen. Trotzdem wolle man dem Bauherrn entgegenkommen, nachdem bei direkter Zufahrt zur Garage, die am Wohnhaus angebaut wird, die Gefahr einer Kollision mit der Lampe bestünde.

In der anschließenden Beratung im Bürgerheim wurde unter anderem darauf hingewiesen, dass bei der Versetzung der Lampe der Aufriss der neugebauten Straße nötig wäre. Unter Einbeziehen einer Abstimmung mit dem ÜWK entschied der Rat einheitlich, die Lampe um vier Meter nach Westen zu versetzen, sofern die notwendigen Arbeiten auf dem Grundstück des Antragstellers durchgeführt werden können und letzterer die Kosten übernimmt. Bürgermeister Alois Rampp erhielt den Auftrag, die weiteren Schritte einzuleiten.

Baugesuch: Nachdem im Neubaugebiet „Waltenhausen Süd-West“ bereits zwei Wohnhäuser mit Walmdach bestehen, erhielt das Baugesuch zur Errichtung eines Eigenheimes mit dieser Dachform das Einvernehmen. In diesem Zusammenhang erwähnte Rampp, dass von den zwölf Bauplätzen elf verkauft und meist bebaut sind. Leider habe sich bis jetzt kein Bauwilliger aus dem Ortsbereich zum Kauf des übrigen Grundstücks gemeldet.

Familienbeauftragte: In Familienangelegenheiten gäbe es manche Berührungspunkte, bei denen es vornehmlich Frauen vorziehen, sich an einen gleichgeschlechtlichen Ansprechpartner wenden zu können, rechtfertigte Rampp seinen Vorschlag, eine Familienbeauftragte zu bestellen. Nachdem sich Gemeinderätin Irmgard Lindner schon im Vorfeld bereit erklärte, dieses Amt zu übernehmen, begrüßten die weiteren Ratsmitglieder das Ansinnen des Bürgermeisters und stimmten der Bestellung zu.

Wie eine Tradition fortgesetzt wird

Neujahrsempfang: Der neue Gemeindechef Rampp will den von seinem Vorgänger Karl Weiß initiierten Neujahrsempfang zu Beginn eines neuen Jahres weiterhin durchführen, was auch die übrigen Ratsmitglieder befürworteten. In Anbetracht der noch bestehenden Auflagen und Beschränkungen wegen der Corona-Krise bei derartigen Veranstaltungen sei jedoch eine konkrete Planung der Programmgestaltung schwierig, sagte Rampp. Keinesfalls wolle man ein Risiko eingehen und notfalls den Neujahrsempfang 2021 ausfallen lassen. Seitens des Gremiums kamen mehrere Vorschläge, wie man verfahren könnte, die Rampp prüfen werde. (wgl)

