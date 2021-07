Waltenhausen

Zieht ein Kindergarten ins ehemalige Forsthaus in Waltenhausen?

Plus Neben dem Platz für eine Kindergartengruppe wäre das Gebäude in Waltenhausen wohl auch für eine weitere Nutzung geeignet.

Von Werner Glogger

Waltenhausen ist die einzige Gemeinde im Landkreis Günzburg, die keinen eigenen Kindergarten vor Ort hat. Bisher sind 25 Kinder von Waltenhausen im Kindergarten „St. Tobias“ in der Nachbargemeinde Aletshausen und drei weitere in anderen Gemeinden untergebracht. Bedingt durch die steigende Anzahl der berechtigten Kinder stößt der Kindergarten in Aletshausen an seine Kapazitätsgrenze. Seither denkt man in Waltenhausen über eine Lösung nach. Jetzt könnte ein geeigneter Standort gefunden worden sein.

