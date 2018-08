vor 35 Min.

Waltenhausen begrüßt jetzt seine Gäste

Willkommenstafeln stehen nun an den fünf Ortseingängen von Waltenhausen. Was die Tafeln auszeichnet.

Wie in vielen anderen Orten werden nun auch in der südlichsten Landkreisgemeinde Waltenhausen Besucher und Gäste an den fünf Ortseingängen mit Begrüßungstafeln willkommen geheißen. Die Initiative ging vom Musikverein aus, worauf sich der Gemeinderat in einer Sitzung mit dem Thema befasste und den Vorschlag begrüßte. Das von 2. Bürgermeister und Musikvereinsvorsitzendem Manfred Stiegeler entworfene Muster fand die Zustimmung aller Ratsmitglieder, ebenso war die Gemeinde bereit, die auf ca. 4000 Euro veranschlagten Kosten zu übernehmen. Inzwischen fertigte eine Fachfirma die teils aus Edelstahl bestehenden Begrüßungsschilder an. In Gemeinschaftsarbeit von Vereinsmitgliedern und weiteren Helfern fanden sie jetzt auf einem stabilen Betonsockel montiert an den fünf Ortseingängen ihren werbewirksamen Platz. Eine metallene Tafel ist austauschbar, sodass im Bedarfsfall auf diverse Veranstaltungen im Ort hingewiesen werden kann.

Wohl eine Besonderheit ist der mittels Solarstrom beleuchtete Ortsname in der Säule, sodass die Begrüßungsschilder auch in der Nacht die Funktion einer Orientierungshilfe übernehmen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung freuten sich alle Räte über das gelungene Werk und Bürgermeister Karl Weiß fand lobende Worte für die Initiatoren und Ausführende. (wgl)

Themen Folgen