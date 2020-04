00:30 Uhr

Waltenhausen verabschiedet Gemeinderäte

In der letzten Sitzung ging es im Bürgerheim unter anderem um das Bürgerheim

Von Werner Glogger

Die Corona-Krise hat auch in der südlichsten Landkreisgemeinde auf politischer Ebene deutliche Spuren hinterlassen. Nicht nur die für April geplante Bürgerversammlung fiel aus, auch der Ablauf der Ratssitzungen musste geändert werden, nachdem zum Ende der Legislaturperiode noch wichtige Beschlüsse anstanden. Außerdem galt es, die ausscheidenden Ratsmitglieder zu verabschieden.

Getagt wurde im Bürgerheim, der scheidende Bürgermeister Karl Weiß konnte einen Teil der Neugewählten als Zuhörer begrüßen. „Jetzt sehen wir das Bürgerheim mal wieder von innen“, meinte Weiß, nachdem die Räumlichkeiten wegen der Pandemie seit Wochen verwaist sind. Da passte es, dass das Thema Trennwand zwischen Gaststätte und Saal im Bürgerheim auf der Tagesordnung stand. „Seit 40 Jahren ist die Trennwand in Betrieb, zwangsläufig sind jetzt Verschleißteile so beschädigt, dass die Funktionalität beim Öffnen und Schließen stark beeinträchtigt ist“, begründete Weiß die Absicht auf eine Reparatur oder eine Neuanschaffung. Er habe im Archiv die Daten des damaligen Herstellers ausfindig gemacht und mit der heute noch existierenden Firma Kontakt aufgenommen. Eine inzwischen erfolgte Begutachtung durch den zuständigen Projektleiter vor Ort ergab, dass eine Reparatur wohl möglich wäre, aber in spätestens fünf Jahren weitere irreparable Schäden auftreten würden. Zudem entspreche der jetzige Zustand nicht heutigen Brandschutz-Anforderungen.

Die Reparaturkosten bezifferte er auf schätzungsweise 2600 Euro plus weitere Nebenkosten. Eine Neuanschaffung für neun Elemente einschließlich eines Türelementes käme auf 15570 Euro. Sowohl Weiß als auch einige Ratsmitglieder plädierten für eine Neuanschaffung. „Wer weiß, ob wir uns das in den nächsten Jahren noch leisten können“, hieß es. Und: „Der Brandschutz hat für die Gemeinde primäre Bedeutung.“ Die Entscheidung fiel einstimmig zugunsten einer neuen Trennwand aus, doch man wolle ein weiteres Angebot einholen.

Dringend müsste in die Waltenhauser Wasserversorgung investiert werden, besagt ein von der Gemeinde beauftragtes Gutachten. Es war jetzt am Rat, die weiteren Arbeiten an den Trinkwasserhochbehältern Waltenhausen und Weiler sowie am Brunnen zu vergeben. Wie berichtet, sind die Rodungsarbeiten beim Hochbehälter Waltenhausen erledigt, sodass jetzt die Einsaat der 160 Quadratmeter umfassenden Fläche erfolgen müsse. Über die weiteren Arbeiten, wie Lüftung, Leitungen, Wasserhygiene oder Türen in Edelstahl gibt es noch keine Angebote. Sie sollen bald eingeholt werden. Ebenso ist eine Kamerabefahrung vorgesehen.

Demnächst stehen im Gemeindegebiet wieder Baumpflegemaßnahmen an, die laut Weiß von einer Fachfirma erledigt werden und nur das Notwendigste umfassen. Die Kosten belaufen sich auf 2100 Euro netto, hinzukommen 250 Euro für die Absaugung einer mit dem Eichenprozessionsspinner stark befallenen Eiche. Für die Sonderbehandlung eines alten Lindenbaumes sind weitere zusätzliche Kosten in Höhe von 280 Euro veranschlagt.

Weiß berichtete, dass die Frist zur Auslegung der Planunterlagen zum Bau „Gemeinsamer VG-Bauhof“ abgelaufen ist und keine Einsprüche von Trägern öffentlicher Belange eingegangen sind. Über die insgesamt zwölf Einsprüche von privater Seite soll im Rahmen eines „Runden Tisches“ mit allen Beteiligten beraten werden.

