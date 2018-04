vor 34 Min.

Waltenhauser Musiker laden zum Brunnenfest

Zum zehnten Mal organisiert der Verein ein umfangreiches Programm mit Blasmusik und einer Rocknacht.

Die Waltenhauser Musiker rüsten sich für das Brunnenfest-Jubiläum. Schon am Wochenende beginnen die ersten Vorbereitungen. Der Platz wird gesäubert, die Hütten für die Festküche aufgebaut, das Feuerwehrhaus kurzzeitig zur Cafetria umfunktioniert und die Straßen gesperrt. Der Samstagabend, 28. April, steht unter dem Motto Blasmusik³. Drei Spitzenkapellen aus der Region versprechen höchste Gaumenfreude für jeden Musikliebhaber. Ab 19 Uhr beginnen die Musiker von „5er Blech“ als „Spezialisten für angewandte Blasmusik“ den Abend und werden gegen 21 Uhr von Bio Brass mit ihrem Motto „Blasmusik mit Energie“ abgelöst. Mit „always guat druff“ wird ab etwa 23 Uhr von „Quattro Poly“ der letzte Teil dieses Spitzenprogramms bestritten. Karten dafür gibt es bei allen Musikern und an der Abendkasse.

Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Zeltgottesdienst. Zum nachfolgenden Frühschoppen bis nach dem reichhaltigen Mittagstisch unterhält die Trachtenkapelle Nersingen die Gäste des Brunnenfests. Ab 14 Uhr übernimmt dann die Jugendkapelle „Ten“ zu Kaffee und Kuchen die Unterhaltung im Zelt. Bei schönem Wetter können sich die Kinder auf der Hüpfburg austoben.

Am Montagabend heizen die Musiker von „Mixtape“ ab 21 Uhr mit einem besonderen Rockabend den Besuchern kräftig ein: Mixtape, das ist die Band rund um ehemalige Musiker der Bands Countdown, Härte 10, Medicine Jar und Revolution. Sie spielen Songs der 70er und 80er Jahre, an die sich jeder aus dieser Generation gerne erinnert. Dabei sind nicht nur die Klassiker, sondern auch echte Schmankerl im Programm, die man fast vergessen hätte. Die sechs Musiker huldigen mit unglaublicher Spielfreude und Präzision den Helden ihrer Jugend und holen somit den Sound ihrer Mixtapes aus vergangenen Jahren zurück auf die Bühne. Ziel ist es, in angenehmer und lockerer Atmosphäre einen Abend für junge und jung gebliebene Rockfans zu gestalten, der an die guten alten Zeiten erinnert. Und damit schon der Empfang etwas Besonderes ist, begrüßen die Waltenhauser die Gäste am Sonntagabend mit einem Glas Sekt. Im beheizten Zelt können die Besucher stehend, sitzend, tanzend oder in der Bar der Liveband lauschen und Erinnerungen an früher austauschen.

Am 1. Mai findet wieder das beliebte Maiwanderteffen statt. Auch am Dienstagmittag werden die Besucher mit warmen Speisen aus der bekannt guten Küche der Waltenhauser Musiker und guter Blasmusik mit dem Musikverein Tafertshofen verwöhnt. Bevor es dann mit Kaffee und Kuchen in den Endspurt des Brunnenfestes geht, wechseln die Musikanten auf der Bühne. Die Kleinen können sich am Kindernachmittag auf der Hüpfburg austoben, während die Eltern von Musikern aus Weinried unterhalten werden.

Traditionell können von den Wander- und Besuchergruppen bis zum Abgabeschluss um 15 Uhr wieder Verzehrbons gesammelt werden. Die Gruppe mit den meisten Bons erhält als Hauptgewinn 30 Portionen Spanferkel, die zweitplatzierte Gruppe erhält 30 Liter Bier, die dritte Gruppe 20 Liter Bier.

Dann lassen die Waltenhauser mit allen Gästen das 10. Jubiläums-Brunnenfest gemütlich ausklingen, ganz nach dem Motto – „noch 11 Monate bis zum 11. Brunnenfest…“ Das Fest findet bei jeder Witterung im beheizten Straßenzelt statt. (pm)

