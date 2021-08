Kalvarienberg, Kelten und Kloster: Wandern rund um Wettenhausen

Plus Auf unserer Wanderung zwischen Wettenhausen und Hammerstetten sind wir auf den Spuren der Frühgeschichte unterwegs. Eine Grafik und GPS-Daten zeigen die Wanderung.

Unter seinem steinernern Porträt auf dem Wettenhauser Kalvarienberg steht das Wort „Monument“. Pfarrer Johann Georg Mayr ist gewissermaßen der Gründer eines geradezu legendären Kreuzweges. Dort sind wir bei unserer Wanderung zu Gast. Und da sind noch die Spuren der Kelten, der Stubenweiher, die Kirche von Hammerstetten und das Kloster Wettenhausen. Es ist eine etwa 15 Kilometer lange Runde, die geradezu vollgepackt ist mit Höhepunkten.