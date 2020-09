00:32 Uhr

Wanderungen mit dem Heimatverein

Krumbacher laufen mit Corona-Abstand

Trotz Corona bietet der Heimatverein Krumbach die im September und Oktober geplanten Wanderungen mit den bekannten Vorsichtsmaßregeln an: Abstand halten im Freien ohne Maske, Mitfahren im Auto mit Maske, Betreten eines Lokals mit Maske, am Tisch ohne Maske. Natürlich dürfen nur gesunde Personen teilnehmen, das heißt, Personen, die keine Symptome einer Corona-Erkrankung haben, wie zum Beispiel erhöhte Temperatur, Kratzen im Hals, Husten, Atembeschwerden. Unter diesen Bedingungen finden an den Sonntagen, 20. September und 4. Oktober, die Wanderungen (Neuburg, Maria Feldblume und „DonAuwald-Premiumwanderweg“) statt.

Wir beginnen unsere etwa acht Kilometer lange Wanderung in Neuburg an der Kammel in der Kirche Mariä Himmelfahrt, deren größter Schatz die Kreuzabnahme von Christoph Rodt ist. Danach wenden wir uns nach Süden und entdecken in Halbertshofen die Heilig-Kreuz-Kapelle, die seitlich an der Straße steht, verdeckt von den angrenzenden Bauernhäusern. Über den Sandberg wandern wir weiter ins Günztal und weiter nach Wattenweiler. Von dort steigt der Weg etwas an, bis wir die Wallfahrtskirche Maria Feldblume erreichen. Von dort geht es über eine Forststraße bergab zur Bahnlinie Krumbach-Günzburg und von dort weiter zurück nach Neuburg.

Die 2. Wanderung des Heimatvereins in diesem Herbst führt auf den erst kürzlich prämierten „DonAuwald-Premiumwanderweg“ von Günzburg nach Offingen. Eine faszinierende Auenlandschaft mit herrlicher Tier- und Pflanzenwelt wird durchwandert unter der Führung von Dr. Peter Baier. Geplant ist ein Abstecher zu der neuen Kapelle des Augsburger Architekten Hans Engel. Sie ist der Auftakt einer Kette von Kapellen in moderner Holzbauweise entlang einer weitläufigen Rad-Strecke an der Donau. Dieses Projekt wurde initiiert durch die Siegfried- und Elfriede-Denzel-Stiftung aus Wertingen. Die Anreise nach Günzburg erfolgt in Fahrgemeinschaft mit dem PKW, die Rückfahrt von Neu-Offingen mit der Bahn. (pm)

Themen folgen