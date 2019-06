07:00 Uhr

Warmes Wasser von den Helfern aus den Stauden für das Kloster in Alba Julia

Nachdem das Fundament für die kleine Solaranlage errichtet war, konnten die sechs Schwaben bald die Anlage in Betrieb nehmen. Von links: Thomas Dempfle, Hermann Thalhofer, Peter Danner, Ewald Jergon und Martin Mögele. Ernst Ludwig (2. Vorsitzender) stand hinter der Kamera.

Der Freundeskreis Zusam Stauden errichtet im rumänischen Alba Julia eine kleine Solaranlage

Von Peter Voh

Seit Monatsanfang gibt es im Klostergebäude von Schwester Maria im rumänischen Alba Julia wieder warmes Wasser aus dem Wasserhahn. Nicht nur die Helfer vom Freundeskreis Zusam Stauden mit ihren Organisatoren Anton Böck (1. Vorsitzender) und Karl Miller sen. wissen dies zu schätzen. Duschen war bis dato, ob Sommer oder Winter, nur mit kaltem Wasser möglich. Es gab zwar einen vorsintflutlichen Boiler, der mit Gas betrieben werden konnte. Aus Sparsamkeitsgründen hat man dies im Kloster unterlassen, das Heizen mit Gas war zu teuer und so war die Anlage schon lange außer Betrieb. Da warmes Wasser für Sr. Maria und ihr Klosterpersonal kein Luxus sein sollte, haben sich die Verantwortlichen vor Jahren schon entschlossen, dort warmes Wasser per Solarpanels zu erzeugen. Beim Hilfstransport im Juli 2018 wurde die Möglichkeit zur Errichtung einer Solaranlage ausgelotet. Da die Himmelsrichtung des Konvents nicht optimal verläuft, war die Lösung, die Panels im Garten aufzubauen.

Das warme Wasser schafft Freude

Ein fachkundiges Team hat sich zuhause um die Beschaffung eines Solarsystems mit drei Panels und einem 300 Liter fassenden Schichtspeicher gekümmert. Die Fundamente im Klostergarten wurden bauseits nach den Vorgaben des Solarteams ausgeführt. Am Vorabend des Himmelfahrtstages starteten sechs Mann Besatzung mit den Bauteilen zum Kloster nach Alba Julia und konnten aufgrund guter Vorbereitung und hervorragender Teamleistung bereits am Sonntag nach der Messe in der Klosterkirche wieder die Heimreise antreten. Kaum zuhause angekommen, kam schon die Botschaft aus Alba Julia, dass mehr als große Freude über das warme Duschwasser herrscht, das nunmehr ohne das teure Gas gewonnen werden kann.

Neben dem Solarprojekt wurde auch eine neue Wechselsprechanlage vom Eingangstor zum Konvent installiert, das eine Kontaktaufnahme mit Besuchern am stets verschlossenen Klostertor wesentlich erleichtert. So soll auch verhindert werden, dass Unbefugte die Klosteranlage betreten können. Dazu wurden vor Ort noch routinemäßig Kleinreparaturen, die Verbesserung von Elektrik und Beleuchtung sowie ein Service an der Melkanlage der auswärts liegenden Landwirtschaft durchgeführt.

